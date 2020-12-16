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فوز 356 طالباً وطالبة بجوائز مسابقة "بيبراس موھبة 2020"

تنظمها مؤسسة "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم

حصل 356 طالباً وطالبة على جوائز مسابقة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بيبراس موھبة 2020، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم.

وقد حصد 60 طالباً وطالبة الميدالية الذهبية، و108 طلاب وطالبات الميدالية الفضية، و189 طالبا وطالبة الميدالية البرونزية.

وقال الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي خلال حفل إعلان النتائج الذي أقيم عن بعد أمام أولياء الأمور: إن موهبة تحقّق شغف الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن، مطالباً أسر الموهوبين وأولياء أمورهم بعدم الملل من أسئلتهم ولا طلباتهم.

وأضاف: لا يوجد في موهبة إنسان ناجح أو راسب، متميز أو غير متميز، فجميع المنتمين لموهبة لديهم الموهبة والشغف والقدرة على تنمية قدراتهم، ودور المؤسسة هو اكتشاف هذه الموهبة وتوجيه صاحبها إلى المجال والبرنامج المناسب لقدراته من بين برامج موهبة المتعددة وتأهيله لخوض المنافسات المختلفة التي تنظمها أو تشارك فيها موهبة.

وأوضح أن مسابقة بيبراس موهبة هي إحدى الأدوات المتعددة في المؤسسة للكشف عن المواهب بين الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المستهدفة، حتى يتعرف أولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات على أبنائهم الموهوبين.

وأكد أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول في برامج موهبة.

بدوره، بين مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي أن عام 2019 شهد إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة بمشاركة 73 مدرسة فقط، بينما هذا العام -عامها الأول- شاركت أكثر من 3370 مدرسة ما بين حكومية وأهلية وعالمية، بينها أكثر من 1951 مدرسة بنات- و1419 مدرسة بنين.

وأضاف أن 8539 موهوباً وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020 في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة عبر الإنترنت التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فوز 356 طالباً وطالبة بجوائز مسابقة "بيبراس موھبة 2020"
سبق

حصل 356 طالباً وطالبة على جوائز مسابقة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بيبراس موھبة 2020، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم.

وقد حصد 60 طالباً وطالبة الميدالية الذهبية، و108 طلاب وطالبات الميدالية الفضية، و189 طالبا وطالبة الميدالية البرونزية.

وقال الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي خلال حفل إعلان النتائج الذي أقيم عن بعد أمام أولياء الأمور: إن موهبة تحقّق شغف الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن، مطالباً أسر الموهوبين وأولياء أمورهم بعدم الملل من أسئلتهم ولا طلباتهم.

وأضاف: لا يوجد في موهبة إنسان ناجح أو راسب، متميز أو غير متميز، فجميع المنتمين لموهبة لديهم الموهبة والشغف والقدرة على تنمية قدراتهم، ودور المؤسسة هو اكتشاف هذه الموهبة وتوجيه صاحبها إلى المجال والبرنامج المناسب لقدراته من بين برامج موهبة المتعددة وتأهيله لخوض المنافسات المختلفة التي تنظمها أو تشارك فيها موهبة.

وأوضح أن مسابقة بيبراس موهبة هي إحدى الأدوات المتعددة في المؤسسة للكشف عن المواهب بين الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المستهدفة، حتى يتعرف أولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات على أبنائهم الموهوبين.

وأكد أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول في برامج موهبة.

بدوره، بين مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي أن عام 2019 شهد إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة بمشاركة 73 مدرسة فقط، بينما هذا العام -عامها الأول- شاركت أكثر من 3370 مدرسة ما بين حكومية وأهلية وعالمية، بينها أكثر من 1951 مدرسة بنات- و1419 مدرسة بنين.

وأضاف أن 8539 موهوباً وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020 في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة عبر الإنترنت التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:12 PM

فوز 356 طالباً وطالبة بجوائز مسابقة "بيبراس موھبة 2020"

تنظمها مؤسسة "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصل 356 طالباً وطالبة على جوائز مسابقة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بيبراس موھبة 2020، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم.

وقد حصد 60 طالباً وطالبة الميدالية الذهبية، و108 طلاب وطالبات الميدالية الفضية، و189 طالبا وطالبة الميدالية البرونزية.

وقال الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي خلال حفل إعلان النتائج الذي أقيم عن بعد أمام أولياء الأمور: إن موهبة تحقّق شغف الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن، مطالباً أسر الموهوبين وأولياء أمورهم بعدم الملل من أسئلتهم ولا طلباتهم.

وأضاف: لا يوجد في موهبة إنسان ناجح أو راسب، متميز أو غير متميز، فجميع المنتمين لموهبة لديهم الموهبة والشغف والقدرة على تنمية قدراتهم، ودور المؤسسة هو اكتشاف هذه الموهبة وتوجيه صاحبها إلى المجال والبرنامج المناسب لقدراته من بين برامج موهبة المتعددة وتأهيله لخوض المنافسات المختلفة التي تنظمها أو تشارك فيها موهبة.

وأوضح أن مسابقة بيبراس موهبة هي إحدى الأدوات المتعددة في المؤسسة للكشف عن المواهب بين الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المستهدفة، حتى يتعرف أولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات على أبنائهم الموهوبين.

وأكد أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول في برامج موهبة.

بدوره، بين مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي أن عام 2019 شهد إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة بمشاركة 73 مدرسة فقط، بينما هذا العام -عامها الأول- شاركت أكثر من 3370 مدرسة ما بين حكومية وأهلية وعالمية، بينها أكثر من 1951 مدرسة بنات- و1419 مدرسة بنين.

وأضاف أن 8539 موهوباً وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020 في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة عبر الإنترنت التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

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