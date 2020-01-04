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"قم" الإيرانية ترفع الراية الحمراء على قبة المسجد.. نطلب الثأر

بعد يوم من إعلان مقتل قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد

شهدت مدينة قم بإيران مراسم رفع الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم؛ في إشارة إلى نية طلب الثأر للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أمريكية أمس.

ووفق "روسيا اليوم": انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمراسم رفع الراية، مرفقًا بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر، فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؛ حيث استهدفت إحدى الغارات سيارةً كانا يستقلّانها مع آخرين؛ مما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهما.

مدينة قم مسجد القائم إيران

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"قم" الإيرانية ترفع الراية الحمراء على قبة المسجد.. نطلب الثأر
سبق

شهدت مدينة قم بإيران مراسم رفع الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم؛ في إشارة إلى نية طلب الثأر للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أمريكية أمس.

ووفق "روسيا اليوم": انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمراسم رفع الراية، مرفقًا بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر، فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؛ حيث استهدفت إحدى الغارات سيارةً كانا يستقلّانها مع آخرين؛ مما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهما.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
01:17 PM

"قم" الإيرانية ترفع الراية الحمراء على قبة المسجد.. نطلب الثأر

بعد يوم من إعلان مقتل قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
17,202

شهدت مدينة قم بإيران مراسم رفع الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم؛ في إشارة إلى نية طلب الثأر للجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة أمريكية أمس.

ووفق "روسيا اليوم": انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمراسم رفع الراية، مرفقًا بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته.

يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر، فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؛ حيث استهدفت إحدى الغارات سيارةً كانا يستقلّانها مع آخرين؛ مما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهما.

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