صدر قرار بترقية خالد الشمشم إلى المرتبة السادسة بوكالة التعمير في بلدية عنيزة، بعد أن تنقّل بين إدارات البلدية واكتسب الخبرات الإدارية والمهارية.
"الشمشم" للمرتبة السادسة ببلدية عنيزة
صدر قرار بترقية خالد الشمشم إلى المرتبة السادسة بوكالة التعمير في بلدية عنيزة، بعد أن تنقّل بين إدارات البلدية واكتسب الخبرات الإدارية والمهارية.
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"الشمشم" للمرتبة السادسة ببلدية عنيزةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-06
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:11 PM
"الشمشم" للمرتبة السادسة ببلدية عنيزة
صدر قرار بترقية خالد الشمشم إلى المرتبة السادسة بوكالة التعمير في بلدية عنيزة، بعد أن تنقّل بين إدارات البلدية واكتسب الخبرات الإدارية والمهارية.
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