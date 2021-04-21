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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) جرافات و(3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) جرافات و(3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
04:54 PM

الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ستة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) جرافات و(3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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