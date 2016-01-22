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إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب روسية وتحويل مسارها إلى أفغانستان

كان على متنها 69 راكباً بينهم طفل

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلقاء القبض على رجل حاول، اليوم الثلاثاء، خطف طائرة ركاب روسية وهي في رحلة داخلية وسط البلاد، وتحويل مسارها إلى أفغانستان، طبقا لموقع "ار" الروسي باللغة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول "بافل"، وهو في الـ41 من عمره، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرجل كان ثملاً عند إقدامه على التهديد والمطالبة بتغيير مسار الطائرة.

وكانت مصادر في خدمة مراقبة الحركة الجوية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم بأنه "أثناء رحلة سورغوت موسكو طالب أحد الركاب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان"، قبل أن يتسنى إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومتراً عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد.

وكان على متن الطائرة 69 راكباً بينهم طفل، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وقال مصدر أمني: إن الرجل قد يواجه تهمة محاولة خطف طائرة، وهو ما قد يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 سنة إذا كان مسلحاً.

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إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب روسية وتحويل مسارها إلى أفغانستان
سبق

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلقاء القبض على رجل حاول، اليوم الثلاثاء، خطف طائرة ركاب روسية وهي في رحلة داخلية وسط البلاد، وتحويل مسارها إلى أفغانستان، طبقا لموقع "ار" الروسي باللغة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول "بافل"، وهو في الـ41 من عمره، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرجل كان ثملاً عند إقدامه على التهديد والمطالبة بتغيير مسار الطائرة.

وكانت مصادر في خدمة مراقبة الحركة الجوية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم بأنه "أثناء رحلة سورغوت موسكو طالب أحد الركاب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان"، قبل أن يتسنى إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومتراً عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد.

وكان على متن الطائرة 69 راكباً بينهم طفل، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وقال مصدر أمني: إن الرجل قد يواجه تهمة محاولة خطف طائرة، وهو ما قد يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 سنة إذا كان مسلحاً.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:43 PM

إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب روسية وتحويل مسارها إلى أفغانستان

كان على متنها 69 راكباً بينهم طفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلقاء القبض على رجل حاول، اليوم الثلاثاء، خطف طائرة ركاب روسية وهي في رحلة داخلية وسط البلاد، وتحويل مسارها إلى أفغانستان، طبقا لموقع "ار" الروسي باللغة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول "بافل"، وهو في الـ41 من عمره، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرجل كان ثملاً عند إقدامه على التهديد والمطالبة بتغيير مسار الطائرة.

وكانت مصادر في خدمة مراقبة الحركة الجوية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم بأنه "أثناء رحلة سورغوت موسكو طالب أحد الركاب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان"، قبل أن يتسنى إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومتراً عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد.

وكان على متن الطائرة 69 راكباً بينهم طفل، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وقال مصدر أمني: إن الرجل قد يواجه تهمة محاولة خطف طائرة، وهو ما قد يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 سنة إذا كان مسلحاً.

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