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توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب

حصرت اللجنة 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات ميدانية على محال بيع الألعاب، لمتابعة تطبيق قرار التوطين الوظائف بها.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٥ محلًّا، سجلت خلالها 27 موظفًا سعوديًّا منهم 3 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المحلات ٢٦ عاملًا من مختلف الجنسيات، كما تم ضبط ٨ مخالفات بحق عمالة وافدة كانت تعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين؛ مبينًا أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، كما أن نسبة التوطين في النشاط بلغت ٥١%.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب
سبق

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات ميدانية على محال بيع الألعاب، لمتابعة تطبيق قرار التوطين الوظائف بها.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٥ محلًّا، سجلت خلالها 27 موظفًا سعوديًّا منهم 3 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المحلات ٢٦ عاملًا من مختلف الجنسيات، كما تم ضبط ٨ مخالفات بحق عمالة وافدة كانت تعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين؛ مبينًا أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، كما أن نسبة التوطين في النشاط بلغت ٥١%.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:10 PM

توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية على محال بيع الألعاب

حصرت اللجنة 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات ميدانية على محال بيع الألعاب، لمتابعة تطبيق قرار التوطين الوظائف بها.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٥ محلًّا، سجلت خلالها 27 موظفًا سعوديًّا منهم 3 موظفات سعوديات؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المحلات ٢٦ عاملًا من مختلف الجنسيات، كما تم ضبط ٨ مخالفات بحق عمالة وافدة كانت تعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين؛ مبينًا أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل يجري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، كما أن نسبة التوطين في النشاط بلغت ٥١%.

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