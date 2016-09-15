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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين الهجوم التخريبي على منشأتي بقيق وخريص

قالت إن هذا العمل التخريبي يستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته طائرات مسيرة على معملين تابعين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص اليوم السبت.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، إن هذا الاعتداء يستهدف البنية التحتية الحيوية كما يمثل تهديدًا للاقتصاد الدولي وأمن إمدادات الطاقة للعالم.

وأكدت المنظمة أن هذا العمل التخريبي، ما هو إلا امتدادٌ لتلك الأعمال التي استهدفت أخيرًا تقويض أمن واستقرار دول المنطقة من خلال استهداف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي.

وشددت أنه في سياق هذه الهجمات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لضمان استقرار العالم والحفاظ عليه من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي ورفع وتيرة استمرار التوتر في المنطقة.

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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين الهجوم التخريبي على منشأتي بقيق وخريص
سبق

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته طائرات مسيرة على معملين تابعين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص اليوم السبت.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، إن هذا الاعتداء يستهدف البنية التحتية الحيوية كما يمثل تهديدًا للاقتصاد الدولي وأمن إمدادات الطاقة للعالم.

وأكدت المنظمة أن هذا العمل التخريبي، ما هو إلا امتدادٌ لتلك الأعمال التي استهدفت أخيرًا تقويض أمن واستقرار دول المنطقة من خلال استهداف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي.

وشددت أنه في سياق هذه الهجمات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لضمان استقرار العالم والحفاظ عليه من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي ورفع وتيرة استمرار التوتر في المنطقة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
08:49 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:47 PM

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين الهجوم التخريبي على منشأتي بقيق وخريص

قالت إن هذا العمل التخريبي يستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,845

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته طائرات مسيرة على معملين تابعين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص اليوم السبت.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، إن هذا الاعتداء يستهدف البنية التحتية الحيوية كما يمثل تهديدًا للاقتصاد الدولي وأمن إمدادات الطاقة للعالم.

وأكدت المنظمة أن هذا العمل التخريبي، ما هو إلا امتدادٌ لتلك الأعمال التي استهدفت أخيرًا تقويض أمن واستقرار دول المنطقة من خلال استهداف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي.

وشددت أنه في سياق هذه الهجمات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لضمان استقرار العالم والحفاظ عليه من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي ورفع وتيرة استمرار التوتر في المنطقة.

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