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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت

استعرضا أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بسمو ولي العهد، تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن سمو ولي العهد على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وشهد الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بسمو ولي العهد، تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن سمو ولي العهد على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وشهد الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:32 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت

استعرضا أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بسمو ولي العهد، تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن سمو ولي العهد على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وشهد الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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