أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين. وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات. وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-05 أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.



وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.



وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 07:13 PM

حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز





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أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.



وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.



وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.