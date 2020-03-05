النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة

نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز

أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.

وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة
سبق

أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.

وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:13 PM

حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة

نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
397

أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.

وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,159

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة