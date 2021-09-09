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"المسحل ": رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود تدفعنا للعمل للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية

خلال حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية " الشغف- الخطة والمستقبل"

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أثناء تدشين حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، أن رؤية ودعم ولاة الأمر هما المحفز الأول والكبير لتقديم العمل الجاد والمثمر للرياضة السعودية، وقال "المسحل" : "لاشك أن رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للرياضة، تدفعنا للعمل بجد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية. ستضع الاستراتيجية الشاملة، بإذن الله، كرة القدم السعودية في الطريق الصحيح لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة كرويًا".

وزاد رئيس اتحاد القدم: "بحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميًا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4000 لاعب .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسحل ": رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود تدفعنا للعمل للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية
سبق

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أثناء تدشين حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، أن رؤية ودعم ولاة الأمر هما المحفز الأول والكبير لتقديم العمل الجاد والمثمر للرياضة السعودية، وقال "المسحل" : "لاشك أن رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للرياضة، تدفعنا للعمل بجد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية. ستضع الاستراتيجية الشاملة، بإذن الله، كرة القدم السعودية في الطريق الصحيح لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة كرويًا".

وزاد رئيس اتحاد القدم: "بحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميًا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4000 لاعب .

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
02:48 PM

"المسحل ": رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود تدفعنا للعمل للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية

خلال حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية " الشغف- الخطة والمستقبل"

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أحمد سرور - الرياض
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أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أثناء تدشين حفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، أن رؤية ودعم ولاة الأمر هما المحفز الأول والكبير لتقديم العمل الجاد والمثمر للرياضة السعودية، وقال "المسحل" : "لاشك أن رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود للرياضة، تدفعنا للعمل بجد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية. ستضع الاستراتيجية الشاملة، بإذن الله، كرة القدم السعودية في الطريق الصحيح لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة كرويًا".

وزاد رئيس اتحاد القدم: "بحلول عام 2025 نطمح لتنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية، وتطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبًا إقليميًا للاتحاد، ورفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزًا، بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4000 لاعب .

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