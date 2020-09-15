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أمانة مكة تنفذ حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات

للتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات التي تقع ضمن نطاق البلدية؛ بهدف متابعة مدى التزامها بضوابط وقوف المركبات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ مراقبي البلدية قاموا بحملة مكثفة على منشآت تأجير السيارات، والتي تهدف بشكل عام إلى التأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية ومدى الالتزام بضوابط وقوف المركبات ومخالفة غسل المركبات في أماكن غير مخصصة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات وتسليمها للمنشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

بدوره أشار رئيس قسم الأسواق بالبلدية المهندس نايف المالكي، أن أبرز المخالفات تتلخص في عدم التزام بعض المكاتب بإيقاف السيارات في المواقف الخاصة بالمكتب، واستخدام الشوارع المحيطة بالمكتب أو المواقف العامة، إضافة إلى غسيل المركبات في الأماكن الغير مخصصة لها، مؤكداً ضرورة التزام كافة منشآت تأجير السيارات، بالاشتراطات النظامية.

أمانة العاصمة المقدسة منشآت تأجير السيارات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة مكة تنفذ حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات
سبق

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات التي تقع ضمن نطاق البلدية؛ بهدف متابعة مدى التزامها بضوابط وقوف المركبات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ مراقبي البلدية قاموا بحملة مكثفة على منشآت تأجير السيارات، والتي تهدف بشكل عام إلى التأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية ومدى الالتزام بضوابط وقوف المركبات ومخالفة غسل المركبات في أماكن غير مخصصة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات وتسليمها للمنشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

بدوره أشار رئيس قسم الأسواق بالبلدية المهندس نايف المالكي، أن أبرز المخالفات تتلخص في عدم التزام بعض المكاتب بإيقاف السيارات في المواقف الخاصة بالمكتب، واستخدام الشوارع المحيطة بالمكتب أو المواقف العامة، إضافة إلى غسيل المركبات في الأماكن الغير مخصصة لها، مؤكداً ضرورة التزام كافة منشآت تأجير السيارات، بالاشتراطات النظامية.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:32 PM

أمانة مكة تنفذ حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات

للتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على منشآت تأجير السيارات التي تقع ضمن نطاق البلدية؛ بهدف متابعة مدى التزامها بضوابط وقوف المركبات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنَّ مراقبي البلدية قاموا بحملة مكثفة على منشآت تأجير السيارات، والتي تهدف بشكل عام إلى التأكد من التزامها بالأنظمة وعدم مخالفتها الاشتراطات البلدية ومدى الالتزام بضوابط وقوف المركبات ومخالفة غسل المركبات في أماكن غير مخصصة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات وتسليمها للمنشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

بدوره أشار رئيس قسم الأسواق بالبلدية المهندس نايف المالكي، أن أبرز المخالفات تتلخص في عدم التزام بعض المكاتب بإيقاف السيارات في المواقف الخاصة بالمكتب، واستخدام الشوارع المحيطة بالمكتب أو المواقف العامة، إضافة إلى غسيل المركبات في الأماكن الغير مخصصة لها، مؤكداً ضرورة التزام كافة منشآت تأجير السيارات، بالاشتراطات النظامية.

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