كشافة "تعليم تبوك" تزور جناح أمن الدولة في مهرجان الورد

استمعوا لشرح مفصل عن قطاعاتها ودورها في حماية الوطن

حظيت الفرق الكشفية في "تعليم تبوك"، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية لجناح أمن الدولة المقام ضمن مهرجان الورد والفاكهة في منتزه الأمير فهد بن سلطان.

وقد شارك في الزيارة عدد من القادة الكشفيين وطلاب الكشافة يتقدمهم مساعد مدير التعليم للبنين ونائب المشرف العام على المعسكر الكشفي ماجد بن عبدالرحمن القعير، يرافقه قائد عام معسكرات الحج بتبوك مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم تبوك د. عبدالله بن صالح الحارثي.

وقد تجول الجميع في أرجاء المعرض، واستمعوا لشرح مفصل عن القطاعات الأمنية التي تنتمي لرئاسة أمن الدولة ودورها في حماية الوطن، ثم شارك الكشافة والقادة في تجربة الرماية الحية.

وقال "القعير": الهدف من مثل هذه الزيارات أن يتعرف طلابنا الكشافة على هذا الجهاز الأمني المهم، ويتعرفوا على القطاعات الأمنية التي تتشكل منها رئاسة أمن الدولة والأدوار التي تقوم بها في حماية البلاد ومدخراتها وبتر أيدي الإرهاب بكل أشكاله والقضاء عليه.

وقدّم شكره للقائمين على المعرض والفعاليات المصاحبة على جهودهم المبذولة وحسن استقبالهم للفرق الكشفية.

وفي نهاية اللقاء، قدم المسؤولون عن جناح أمن الدولة في مهرجان الورد والفاكهة دروعاً تذكارية للقادة الكشفيين في تعليم تبوك، كما قدمت كشافة تعليم تبوك أوسمة الكشافة لعدد من قيادات رئاسة أمن الدولة.