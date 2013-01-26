"الحراج الجديد" تعلن عن قرب طرحها 4 عقارات استثمارية بقلب الرياض

قريبًا.. أرضان ومجمعان بمساحة إجمالية تزيد عن 700 ألف متر مربع

أعلنت شركة "الحراج الجديد" للعقارات التابعة لمجموعة "إتقان" العقارية، عن اكتمال كافة الاستعدادات لطرح أربعة عقارات استثمارية للبيع بالمزاد العلني في العاصمة الرياض، تبلغ مجموع مساحتها الإجمالية بــ 705,186.45 مترًا مربعًا، وهي عبارة عن أراضٍ تجارية وخام ومباني سكنية تجارية جاهزة ومؤجرة بالكامل، تتجاوز إيراداتها السنوية بأكثر من سبعة ملايين ريال.

وأشارت الشركة إلى أن العقارات المطروحة هي أرضين، الأولى أرض الخالدية الواقعة على امتداد الطريق الدائري الجنوبي مع طريق الخرج والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 32,904 أمتار مربعة، والثانية هي أرض خام ضمن مربعات سكنية بحي العمارية شمال الرياض بمساحة إجمالية 663,162,98 مترًا مربعًا.

ويتضمن المزاد على عمارة البطحاء الجديدة والتي تحتوي على 70 شقة و27 معرضًا و32 مكتبًا ومستودعًا، ويبلغ دخلها الإجمالي بــ 5,411,889 ريالاً سنويًا، ومجمع العليا البالغ مساحته 5,965.65 مترًا مربعًا، ويحوي 40 شقة و17 معرضًا وملحقين بدخل سنوي 1,782,100 ريال.

وذكرت "الحراج الجديد للعقارات" أن تفاصيل المزاد سيتم الإعلان عنها قريبًا، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.etqaan.sa/alharaj-aljadeed، أو الاتصال بالشركة :(0554514000)، أو بالرقم المجاني (920001019)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.