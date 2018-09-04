في 6 أشهر.. صرف 180 ألف وصفة دوائية بـ"صيدلية مجمع عبدالله الطبي" بجدة

بمعدل 7 آلاف شهرياً لمرضى العيادات الخارجية ومثلها للطوارئ و16 ألفاً للتنويم

أظهرت إحصائية حديثة، أن صيدلية مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، قامت بصرف ما يقارب (180) ألف وصفة دوائية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري 2018م، بمعدل صرف 7 آلاف وصفة دوائية شهرياً لمرضى العيادات الخارجية و16 ألف وصفة دوائية لمرضى التنويم، وما يقارب 7 آلاف وصفة دوائية لمرضى الطوارئ خلال الشهر.

وتقوم الصيدلية المركزية بصرف الأدوية للمرضى المنومين بنظام الجرعة الواحدة وتغطية الصرف لمراجعي قسم الطوارئ، طوال أيام الأسبوع؛ بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد وعلى مدار الساعة، مع مراجعة الوصفات المصروفة بشكل يومي من قِبَل الصيدلي؛ للتأكد من سلامة ما صُرف ومتابعة الخطأ إن وجد، كما تسعى الصيدلية إلى تحديث وسائل صرف الأدوية بصورة آلية للتقليل من الأخطاء الدوائية أثناء الصرف عبر أجهزة الصرف الآلي خصوصاً لمرضى العناية المركزة، والتي يستوجب فيها صرف الأدوية بطريقة سريعة وآمنة.