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"الثقفي": برامج ونشاطات "تعارفوا" تحقق التوازن النفسي والأسري

ضمن مشاركتها في اللقاء التشاوري عن الصحة النفسية

قدمت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتورة نجوى الثقفي للمركز، ورقة عمل تحت عنوان "تحديات الصحة النفسية في الأسرة السعودية".

يأتي هذا ضمن مشاركة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في اللقاء التشاوري للجمعيات ومراكز الاستشارات الأسرية ودورها في تعزيز الصحة النفسية للأسر السعودية، والذي نظمه المركز.

وأوضحت الدكتورة الثقفي في الورقة العملية التي قدمتها اليوم جهود المملكة العربية السعودية في المسح الوطني للصحة النفسية كجزء من مبادرة المسح العالمي للصحة النفسية التي بدأتها المملكة من عام 2010م.

وركزت الثقفي في طرحها على الدور الجديد للمرأة السعودية في المجتمع، التي تقدم المراكز الإرشادية من خلال توعية الأسر بكيفية التعامل مع المشكلات النفسية وتوضيح أساليب التربية، وبيان الطرق العلمية والمهارات في حل المشاكل التي تواجه الأسر السعودية، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية الصحة النفسية في تحقيق التوازن في المجتمع السعودي، وكيفية الحد من هذه المشكلات وعلاجها.

وبيّنت المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري الخدمات الإرشادية التي يقدمها المركز، والتي تقوم على مجموعة من البرامج التي تهتم بالأبعاد العلمية والمهنية في مجال الاستشارات الأسرية، ويأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج ميثاق المختص بالمشكلات الزوجية وبرنامج تأهيل الذي يختص بتأهيل وعلاج الإدمان وبرنامج تطمئن المختص بعلاج الحالات النفسية، وبرنامج ترابط المعني بالمشكلات الاجتماعية وبرنامج تطوير الذي يركز على حل المشكلات التربوية وبرنامج تواصل الموجه لحل المشاكل الأسرية، بالإضافة إلى برنامج عناية وبناء الذي يختص بعلاج مشكلات المراهقين والأطفال، كما يقدم المركز برنامج حنان الذي يساهم في علاج حالات العنف الأسري.

كما تضمنت الورقة العلمية التي قدمتها الدكتورة الثقفي بيان البرامج والمبادرات والشراكات التي يقدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري؛ مساهمة منه في مواجهة التحديات والعوائق تواجه المجتمع ومؤسساته ذات الشأن الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الثقفي": برامج ونشاطات "تعارفوا" تحقق التوازن النفسي والأسري
سبق

قدمت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتورة نجوى الثقفي للمركز، ورقة عمل تحت عنوان "تحديات الصحة النفسية في الأسرة السعودية".

يأتي هذا ضمن مشاركة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في اللقاء التشاوري للجمعيات ومراكز الاستشارات الأسرية ودورها في تعزيز الصحة النفسية للأسر السعودية، والذي نظمه المركز.

وأوضحت الدكتورة الثقفي في الورقة العملية التي قدمتها اليوم جهود المملكة العربية السعودية في المسح الوطني للصحة النفسية كجزء من مبادرة المسح العالمي للصحة النفسية التي بدأتها المملكة من عام 2010م.

وركزت الثقفي في طرحها على الدور الجديد للمرأة السعودية في المجتمع، التي تقدم المراكز الإرشادية من خلال توعية الأسر بكيفية التعامل مع المشكلات النفسية وتوضيح أساليب التربية، وبيان الطرق العلمية والمهارات في حل المشاكل التي تواجه الأسر السعودية، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية الصحة النفسية في تحقيق التوازن في المجتمع السعودي، وكيفية الحد من هذه المشكلات وعلاجها.

وبيّنت المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري الخدمات الإرشادية التي يقدمها المركز، والتي تقوم على مجموعة من البرامج التي تهتم بالأبعاد العلمية والمهنية في مجال الاستشارات الأسرية، ويأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج ميثاق المختص بالمشكلات الزوجية وبرنامج تأهيل الذي يختص بتأهيل وعلاج الإدمان وبرنامج تطمئن المختص بعلاج الحالات النفسية، وبرنامج ترابط المعني بالمشكلات الاجتماعية وبرنامج تطوير الذي يركز على حل المشكلات التربوية وبرنامج تواصل الموجه لحل المشاكل الأسرية، بالإضافة إلى برنامج عناية وبناء الذي يختص بعلاج مشكلات المراهقين والأطفال، كما يقدم المركز برنامج حنان الذي يساهم في علاج حالات العنف الأسري.

كما تضمنت الورقة العلمية التي قدمتها الدكتورة الثقفي بيان البرامج والمبادرات والشراكات التي يقدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري؛ مساهمة منه في مواجهة التحديات والعوائق تواجه المجتمع ومؤسساته ذات الشأن الاجتماعي.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
05:55 PM

"الثقفي": برامج ونشاطات "تعارفوا" تحقق التوازن النفسي والأسري

ضمن مشاركتها في اللقاء التشاوري عن الصحة النفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتورة نجوى الثقفي للمركز، ورقة عمل تحت عنوان "تحديات الصحة النفسية في الأسرة السعودية".

يأتي هذا ضمن مشاركة مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في اللقاء التشاوري للجمعيات ومراكز الاستشارات الأسرية ودورها في تعزيز الصحة النفسية للأسر السعودية، والذي نظمه المركز.

وأوضحت الدكتورة الثقفي في الورقة العملية التي قدمتها اليوم جهود المملكة العربية السعودية في المسح الوطني للصحة النفسية كجزء من مبادرة المسح العالمي للصحة النفسية التي بدأتها المملكة من عام 2010م.

وركزت الثقفي في طرحها على الدور الجديد للمرأة السعودية في المجتمع، التي تقدم المراكز الإرشادية من خلال توعية الأسر بكيفية التعامل مع المشكلات النفسية وتوضيح أساليب التربية، وبيان الطرق العلمية والمهارات في حل المشاكل التي تواجه الأسر السعودية، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية الصحة النفسية في تحقيق التوازن في المجتمع السعودي، وكيفية الحد من هذه المشكلات وعلاجها.

وبيّنت المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري الخدمات الإرشادية التي يقدمها المركز، والتي تقوم على مجموعة من البرامج التي تهتم بالأبعاد العلمية والمهنية في مجال الاستشارات الأسرية، ويأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج ميثاق المختص بالمشكلات الزوجية وبرنامج تأهيل الذي يختص بتأهيل وعلاج الإدمان وبرنامج تطمئن المختص بعلاج الحالات النفسية، وبرنامج ترابط المعني بالمشكلات الاجتماعية وبرنامج تطوير الذي يركز على حل المشكلات التربوية وبرنامج تواصل الموجه لحل المشاكل الأسرية، بالإضافة إلى برنامج عناية وبناء الذي يختص بعلاج مشكلات المراهقين والأطفال، كما يقدم المركز برنامج حنان الذي يساهم في علاج حالات العنف الأسري.

كما تضمنت الورقة العلمية التي قدمتها الدكتورة الثقفي بيان البرامج والمبادرات والشراكات التي يقدمها مركز تعارفوا للإرشاد الأسري؛ مساهمة منه في مواجهة التحديات والعوائق تواجه المجتمع ومؤسساته ذات الشأن الاجتماعي.

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