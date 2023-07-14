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السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد.. و"أمانة الرياض": التصاريح إلكترونية

تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر

أتاحت أمانة منطقة الرياض فرصة حصول أصحاب المطابخ في العاصمة على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين، وتوفر خيارات متعددة أمام السكان بما يسهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية.

وسيتيح الإجراء تيسير ذبح الأضاحي في مواقع متفرقة من المدينة وقريبة للأحياء السكنية، وستعمل الأمانة على تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر لضمان التزام المطابخ بالاشتراطات المقررة، وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى.

وحددت الأمانة إمكانية التقديم من خلال بوابتها الإلكترونية في موعد آخره يوم الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١.

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السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد.. و"أمانة الرياض": التصاريح إلكترونية
سبق

أتاحت أمانة منطقة الرياض فرصة حصول أصحاب المطابخ في العاصمة على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين، وتوفر خيارات متعددة أمام السكان بما يسهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية.

وسيتيح الإجراء تيسير ذبح الأضاحي في مواقع متفرقة من المدينة وقريبة للأحياء السكنية، وستعمل الأمانة على تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر لضمان التزام المطابخ بالاشتراطات المقررة، وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى.

وحددت الأمانة إمكانية التقديم من خلال بوابتها الإلكترونية في موعد آخره يوم الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:44 PM

السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد.. و"أمانة الرياض": التصاريح إلكترونية

تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتاحت أمانة منطقة الرياض فرصة حصول أصحاب المطابخ في العاصمة على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين، وتوفر خيارات متعددة أمام السكان بما يسهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية.

وسيتيح الإجراء تيسير ذبح الأضاحي في مواقع متفرقة من المدينة وقريبة للأحياء السكنية، وستعمل الأمانة على تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر لضمان التزام المطابخ بالاشتراطات المقررة، وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى.

وحددت الأمانة إمكانية التقديم من خلال بوابتها الإلكترونية في موعد آخره يوم الخميس ٢ ذي الحجة ١٤٤١.

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