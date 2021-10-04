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"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

قال إن تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس تربك المجتمع ولا تساعد الجهات على إيصال رسائلها

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة، جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق الجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، حيث إن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

تصريح الرئيس التنفيذي جاء خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز التي عقدت اليوم بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، ورفع الجاهزية للقطاعات المختصة بالمركز.

ونبه المركز إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة، جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق الجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، حيث إن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

تصريح الرئيس التنفيذي جاء خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز التي عقدت اليوم بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، ورفع الجاهزية للقطاعات المختصة بالمركز.

ونبه المركز إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
03:09 PM

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

قال إن تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس تربك المجتمع ولا تساعد الجهات على إيصال رسائلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة، جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق الجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، حيث إن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

تصريح الرئيس التنفيذي جاء خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز التي عقدت اليوم بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، ورفع الجاهزية للقطاعات المختصة بالمركز.

ونبه المركز إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

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