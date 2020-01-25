تعرف على طريق "الأخضر الأولمبي" إلى نهائي آسيا 2020

بعد غياب دام 24 عاماً عاد للأولمبياد

قدّم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم عرضاً قوياً منذ بداية مشواره في دور المجموعات حتى الوصول إلى نهائي كأس آسيا 2020م المقامة حالياً في تايلاند.

ومنذ عام 2014م في بطولة آسيا تحت 23 عاماً لم يتجاوز المنتخب السعودي دور المجموعات في النسخ اللاحقة من البطولة، حيث حقق المركز الثاني في نسخة 2014م.

ومع ذلك جاء نجوم الأخضر إلى بانكوك وهم يملكون هدفاً واحداً ونواياهم معروفة منذ البداية، وهو الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020م، وهذا ما تحقق بعد الفوز على أوزبكستان في دور نصف النهائي.

وتبقت خطوة واحدة للمنتخب السعودي يوم الأحد القادم أمام كوريا الجنوبية لإضافة لقب بطولة آسيا تحت 23 عاماً إلى بطولة آسيا تحت 19 عاماً التي فاز بها "الأخضر" عام 2018م.

وبرز في بطولة آسيا 2020م في تايلاند من المنتخب السعودي عدد من اللاعبين كان لهم الأثر في بلوغ الأخضر لنهائي النسخة الحالية 2020م في تايلاند.

وفي المباراة الافتتاحية أمام اليابان التي انتهت لصالح الأخضر بنتيجة 2-1، كانت ضربة الجزاء التي نفذها عبدالرحمن غريب بنجاح قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي أعطت السعودية فوزاً حاسماً بنتيجة 2-1 على اليابان بطلة نسخة عام 2016م.

وتألق أكثر من لاعب من المنتخب السعودي رغم التعادل السلبي مع قطر، حيث تم نيل نقطة حاسمة في الوقت الذي تتجه فيه السعودية إلى مباراتها الأخيرة في المجموعة، وهي تنافس على احتلال المركز الأول، لتواجه منتخب سوريا، ويحسم الموقف اللاعب فراس البريكان بهدف الفوز، معلناً حصول الأخضر السعودي على المركز الأول في المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن سوريا الثانية.

والتقى المنتخب السعودي في ربع النهائي مع تايلاند المستضيفة ليفوز الأخضر بهدف دون رد من ضربة جزاء ناجحة بواسطة عبدالله الحمدان قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة أسهمت في تأهل الأخضر إلى الدور نصف النهائي.

ولم تكن مباراة المنتخب السعودي سهلة أمام أوزبكستان التي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد عندما سدد ناصر العمران في الدقيقة 86 لترتطم بزميله عبدالله الحمدان، وتهز الشباك، وتتأهل السعودية إلى النهائي، وتؤكد عودتها إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة بعد غياب 24 عاما من عام 1996م.