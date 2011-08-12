النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى

تمنى أن يجلب العيد لهم الفرح والسعادة وهم يحتفلون مع عائلاتهم

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى
سبق

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:24 AM

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى

تمنى أن يجلب العيد لهم الفرح والسعادة وهم يحتفلون مع عائلاتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
10
1,302

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,729
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,697
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,682
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,791

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة