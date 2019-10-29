هل استعان الإيرانيون بخرائط جوجل في استهداف "أرامكو"؟

تعرض الأهداف بشكل دقيق وواضح للغاية

كشف سيناتور أمريكي عن استعانة الإيرانيين بخرائط جوجل في استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص، وفقًا لما أخبر به أحد مسؤولي الشركة السعودية.

وبحسب ما أدلى به جون مانشين، سيناتور ولاية فيرجينيا الغربية، فإن الهجمات لم تتم بوشاية من الداخل، بل بمساعدة من خرائط جوجل الواضحة للغاية، لدرجة أن الهجمات يمكن أن تحدد هدفًا صغيرًا.

وبحسب موقع "واشنطن إكزمنر"، فقد قام السيناتور "مانشين" بجولة في المنشآت المتضررة بعد أسبوعين فقط من الهجوم، الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على إيران.

وقال السيناتور الأمريكي إنه عرض شريط فيديو للهجوم الذي أصاب المعامل النفطية. وحينها وجَّه سؤالاً لأحد مسؤولي أرامكو: "ألا تشعر بالقلق حيال التجسس؟ ربما شخص يعمل معك في مصنعك قادر على الحصول على كل هذه المعلومات المعقدة والإحداثيات؟".. إلا أنه فوجئ برد المسؤول بأنهم غالبًا تلقوا المساعدة من خرائط جوجل؛ فهي دقيقة للغاية؛ وهو ما أثار قلق السيناتور الأمريكي حول سلامة الولايات المتحدة ومنشآتها الحيوية، التي وصفها بأنها سيئة الحماية، ومن السهل التجسس عليها من خلال خرائط جوجل الفوتوغرافية.

وأبدى "مانشين" قلقًا خاصًّا بشأن الهجوم على إمدادات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة؛ لأن العديد من الصناعات تعتمد عليها؛ لكونها أرخص من الفحم أو الطاقة النووية.