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"الخريجي" يلتقي المبعوث الخاص لأمين الجامعة العربية لشؤون الإغاثة

بَحَثَا تكثيف العمل في القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية

الْتقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني.

وشَهِدَ اللقاءُ استعراض العمل المشترك بين المملكة والجامعة العربية في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحَثَ الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية.

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"الخريجي" يلتقي المبعوث الخاص لأمين الجامعة العربية لشؤون الإغاثة
سبق

الْتقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني.

وشَهِدَ اللقاءُ استعراض العمل المشترك بين المملكة والجامعة العربية في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحَثَ الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:54 PM

"الخريجي" يلتقي المبعوث الخاص لأمين الجامعة العربية لشؤون الإغاثة

بَحَثَا تكثيف العمل في القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني.

وشَهِدَ اللقاءُ استعراض العمل المشترك بين المملكة والجامعة العربية في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحَثَ الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية.

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