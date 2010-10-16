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"العميري" مهنئاً "الربيعة": هذه تطلعات قطاع الحج والعمرة

قال: القطاع يحتاج إلى مزيد من التعديلات ومضاعفة الجهود والتطوير

رفع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري؛ التهاني والتبريكات للدكتور توفيق الربيعة؛ بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للحج والعمرة؛ مستبشراً خيراً نحو التطوير والتغيير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لمنظومة الحج والعمرة.

وقال "العميري": تتطلع ٦٩٠ شركة ومؤسسة تعمل في قطاع العمرة ونحو ١٦٠ شركة تعمل في قطاع الحج في النجاحات بقيادة الدكتور الربيعة؛ وتشكل أهمية كبيرة لقطاع مهم داخلياً وخارجياً يتشرف بخدمة جميع المسلمين، حيث تعد وزارة الحج والعمرة من أهم الوزارات التي تشرف على مناسك الحج والعمرة والزيارة وعلى القطاعات التي تقدم الخدمات من المؤسسات الأهلية لمطوفي الخارج وشركات حجاج الداخل وشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوّار، وما يندرج تحتها من مجالس تنسيقية ومقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأضاف قطاع الحج والعمرة يحتاج إلى مزيد من التعديلات ومضاعفة الجهود والتطوير للرقي بالخدمات وتطويرها، وكذلك مشاركة القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات لمواكبة رؤية 2030، حيث كان تأثير جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والعاملون فيه تأثير وخسائر كبيرة في أنشطتهم وإيقاف أعمالهم، حيث يتطلعون من الوزير الجديد بمساعدتهم على إنهاء طلب مراجعة إدارة الوافدين، وما ترتب على قطاع العمرة من غرامات مالية كبيرة، وكذلك مزيد من المبادرات التي تنهض بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأعمال التقنية بالوزارة وجميع الخدمات لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق 30 مليون معتمر بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور كبير في أعمال الحج والعمرة والزيارة، سائلين الله -عزّ وجل- التوفيق والنجاح للجميع، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة التي شرّفها الله بخدمة جميع المسلمين.

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"العميري" مهنئاً "الربيعة": هذه تطلعات قطاع الحج والعمرة
سبق

رفع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري؛ التهاني والتبريكات للدكتور توفيق الربيعة؛ بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للحج والعمرة؛ مستبشراً خيراً نحو التطوير والتغيير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لمنظومة الحج والعمرة.

وقال "العميري": تتطلع ٦٩٠ شركة ومؤسسة تعمل في قطاع العمرة ونحو ١٦٠ شركة تعمل في قطاع الحج في النجاحات بقيادة الدكتور الربيعة؛ وتشكل أهمية كبيرة لقطاع مهم داخلياً وخارجياً يتشرف بخدمة جميع المسلمين، حيث تعد وزارة الحج والعمرة من أهم الوزارات التي تشرف على مناسك الحج والعمرة والزيارة وعلى القطاعات التي تقدم الخدمات من المؤسسات الأهلية لمطوفي الخارج وشركات حجاج الداخل وشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوّار، وما يندرج تحتها من مجالس تنسيقية ومقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأضاف قطاع الحج والعمرة يحتاج إلى مزيد من التعديلات ومضاعفة الجهود والتطوير للرقي بالخدمات وتطويرها، وكذلك مشاركة القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات لمواكبة رؤية 2030، حيث كان تأثير جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والعاملون فيه تأثير وخسائر كبيرة في أنشطتهم وإيقاف أعمالهم، حيث يتطلعون من الوزير الجديد بمساعدتهم على إنهاء طلب مراجعة إدارة الوافدين، وما ترتب على قطاع العمرة من غرامات مالية كبيرة، وكذلك مزيد من المبادرات التي تنهض بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأعمال التقنية بالوزارة وجميع الخدمات لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق 30 مليون معتمر بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور كبير في أعمال الحج والعمرة والزيارة، سائلين الله -عزّ وجل- التوفيق والنجاح للجميع، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة التي شرّفها الله بخدمة جميع المسلمين.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:09 AM

"العميري" مهنئاً "الربيعة": هذه تطلعات قطاع الحج والعمرة

قال: القطاع يحتاج إلى مزيد من التعديلات ومضاعفة الجهود والتطوير

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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رفع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري؛ التهاني والتبريكات للدكتور توفيق الربيعة؛ بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للحج والعمرة؛ مستبشراً خيراً نحو التطوير والتغيير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لمنظومة الحج والعمرة.

وقال "العميري": تتطلع ٦٩٠ شركة ومؤسسة تعمل في قطاع العمرة ونحو ١٦٠ شركة تعمل في قطاع الحج في النجاحات بقيادة الدكتور الربيعة؛ وتشكل أهمية كبيرة لقطاع مهم داخلياً وخارجياً يتشرف بخدمة جميع المسلمين، حيث تعد وزارة الحج والعمرة من أهم الوزارات التي تشرف على مناسك الحج والعمرة والزيارة وعلى القطاعات التي تقدم الخدمات من المؤسسات الأهلية لمطوفي الخارج وشركات حجاج الداخل وشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوّار، وما يندرج تحتها من مجالس تنسيقية ومقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأضاف قطاع الحج والعمرة يحتاج إلى مزيد من التعديلات ومضاعفة الجهود والتطوير للرقي بالخدمات وتطويرها، وكذلك مشاركة القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات لمواكبة رؤية 2030، حيث كان تأثير جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والعاملون فيه تأثير وخسائر كبيرة في أنشطتهم وإيقاف أعمالهم، حيث يتطلعون من الوزير الجديد بمساعدتهم على إنهاء طلب مراجعة إدارة الوافدين، وما ترتب على قطاع العمرة من غرامات مالية كبيرة، وكذلك مزيد من المبادرات التي تنهض بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأعمال التقنية بالوزارة وجميع الخدمات لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق 30 مليون معتمر بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور كبير في أعمال الحج والعمرة والزيارة، سائلين الله -عزّ وجل- التوفيق والنجاح للجميع، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة التي شرّفها الله بخدمة جميع المسلمين.

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