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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

اصطدم بالشرط.. "الصحة" تجيب سائلاً "أتمّ 18 بالهجري ويطلب اللقاح للعمل"

قال: تخرجت في المرحلة الثانوية ومنذ 3 أشهر طلبي في أخذ اللقاح قيد الأهلية

جدّدت وزارة الصحة، ممثلة في (#الصحة_937)، تأكيدها على أن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين "فايزر وأسترازينيكا" هي 18 سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي.

جاء ذلك رداً على طالب خريج الثانوية العامة، أكمل عمره 18 عاماً بالتاريخ الهجري فيما لم يُكمل الـ 18 بالميلادي؛ والذي أبدى رغبته الشديدة في أخذ اللقاح؛ بيد أن القطاعات التي تقدم لها من أجل التوظيف تتطلب التحصين.

وقال الطالب: "أنا شخص أحتاج إلى لقاح كورونا لأني تخرجت في المرحلة الثانوية وجميع القطاعات طالبين التحصين، لكن لم أكمل ١٨ بالميلادي، أكملتها بالهجري فقط، ومنذ 3 أشهر طلبي في أخذ اللقاح قيد الأهلية".

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اصطدم بالشرط.. "الصحة" تجيب سائلاً "أتمّ 18 بالهجري ويطلب اللقاح للعمل"
سبق

جدّدت وزارة الصحة، ممثلة في (#الصحة_937)، تأكيدها على أن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين "فايزر وأسترازينيكا" هي 18 سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي.

جاء ذلك رداً على طالب خريج الثانوية العامة، أكمل عمره 18 عاماً بالتاريخ الهجري فيما لم يُكمل الـ 18 بالميلادي؛ والذي أبدى رغبته الشديدة في أخذ اللقاح؛ بيد أن القطاعات التي تقدم لها من أجل التوظيف تتطلب التحصين.

وقال الطالب: "أنا شخص أحتاج إلى لقاح كورونا لأني تخرجت في المرحلة الثانوية وجميع القطاعات طالبين التحصين، لكن لم أكمل ١٨ بالميلادي، أكملتها بالهجري فقط، ومنذ 3 أشهر طلبي في أخذ اللقاح قيد الأهلية".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:50 PM

اصطدم بالشرط.. "الصحة" تجيب سائلاً "أتمّ 18 بالهجري ويطلب اللقاح للعمل"

قال: تخرجت في المرحلة الثانوية ومنذ 3 أشهر طلبي في أخذ اللقاح قيد الأهلية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
6,053

جدّدت وزارة الصحة، ممثلة في (#الصحة_937)، تأكيدها على أن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين "فايزر وأسترازينيكا" هي 18 سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي.

جاء ذلك رداً على طالب خريج الثانوية العامة، أكمل عمره 18 عاماً بالتاريخ الهجري فيما لم يُكمل الـ 18 بالميلادي؛ والذي أبدى رغبته الشديدة في أخذ اللقاح؛ بيد أن القطاعات التي تقدم لها من أجل التوظيف تتطلب التحصين.

وقال الطالب: "أنا شخص أحتاج إلى لقاح كورونا لأني تخرجت في المرحلة الثانوية وجميع القطاعات طالبين التحصين، لكن لم أكمل ١٨ بالميلادي، أكملتها بالهجري فقط، ومنذ 3 أشهر طلبي في أخذ اللقاح قيد الأهلية".

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