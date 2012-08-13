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"سبق" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات

لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى

رصدت "سبق" قبل قليل جموع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في جسر الجمرات لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

حيث يتوجه الحجيج بعد ذلك للمسجد الحرام للطواف حول البيت العتيق، ويعتبر طواف الوداع آخر أعمال الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات
سبق

رصدت "سبق" قبل قليل جموع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في جسر الجمرات لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

حيث يتوجه الحجيج بعد ذلك للمسجد الحرام للطواف حول البيت العتيق، ويعتبر طواف الوداع آخر أعمال الحج.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
08:41 AM

"سبق" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات

لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
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رصدت "سبق" قبل قليل جموع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في جسر الجمرات لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

حيث يتوجه الحجيج بعد ذلك للمسجد الحرام للطواف حول البيت العتيق، ويعتبر طواف الوداع آخر أعمال الحج.

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