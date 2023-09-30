النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية

بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية للشركة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها ستبدأ في 1 أكتوبر 2021م تسويق المنتجات البتروكيماوية في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية لشركة "سابك" بوصفها الذراع الكيماوية لشركة أرامكو، ويعكس التزام الشركتين بتحديد أوجه التعاون التي تعود بقيمة مضافة على المساهمين.
وتتعلق عملية إعادة تنسيق مسؤوليات التسويق بمجموعة من المنتجات السائلة والبوليمرات، تشمل غلايكول الإثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت، ومنتجات البولي أميد.
وتسعى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من خلال تسويق منتجات "بترو رابغ" إلى تعزيز منتجاتها وخدماتها المشتركة، والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الكيماويات العالمية، وتوفير نقاط البيع، وخدمات وحلول ما بعد البيع، كما تتوقع الشركة زيادة كفاءة سلسلة الإمدادات بعد هذه التغييرات الأخيرة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: "إن عمليات إعادة نقل المهام تمثل خطوة بارزة في مسيرة "سابك" نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، كما ستعزز مكانتنا كمقدم للحلول المبتكرة في صناعة الكيماويات العالمية، وتدعم نمو أعمالنا على المدى الطويل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية
سبق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها ستبدأ في 1 أكتوبر 2021م تسويق المنتجات البتروكيماوية في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية لشركة "سابك" بوصفها الذراع الكيماوية لشركة أرامكو، ويعكس التزام الشركتين بتحديد أوجه التعاون التي تعود بقيمة مضافة على المساهمين.
وتتعلق عملية إعادة تنسيق مسؤوليات التسويق بمجموعة من المنتجات السائلة والبوليمرات، تشمل غلايكول الإثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت، ومنتجات البولي أميد.
وتسعى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من خلال تسويق منتجات "بترو رابغ" إلى تعزيز منتجاتها وخدماتها المشتركة، والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الكيماويات العالمية، وتوفير نقاط البيع، وخدمات وحلول ما بعد البيع، كما تتوقع الشركة زيادة كفاءة سلسلة الإمدادات بعد هذه التغييرات الأخيرة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: "إن عمليات إعادة نقل المهام تمثل خطوة بارزة في مسيرة "سابك" نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، كما ستعزز مكانتنا كمقدم للحلول المبتكرة في صناعة الكيماويات العالمية، وتدعم نمو أعمالنا على المدى الطويل".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
06:16 PM

بدءاً من 1 أكتوبر.."سابك" تسوِّق حصة أرامكو السعودية في منتجات "بترو رابغ" البتروكيماوية

بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية للشركة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,478

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها ستبدأ في 1 أكتوبر 2021م تسويق المنتجات البتروكيماوية في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، بما يتماشى مع المكانة الاستراتيجية لشركة "سابك" بوصفها الذراع الكيماوية لشركة أرامكو، ويعكس التزام الشركتين بتحديد أوجه التعاون التي تعود بقيمة مضافة على المساهمين.
وتتعلق عملية إعادة تنسيق مسؤوليات التسويق بمجموعة من المنتجات السائلة والبوليمرات، تشمل غلايكول الإثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي ميثيل ميثاكريليت، ومنتجات البولي أميد.
وتسعى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من خلال تسويق منتجات "بترو رابغ" إلى تعزيز منتجاتها وخدماتها المشتركة، والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة الكيماويات العالمية، وتوفير نقاط البيع، وخدمات وحلول ما بعد البيع، كما تتوقع الشركة زيادة كفاءة سلسلة الإمدادات بعد هذه التغييرات الأخيرة.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: "إن عمليات إعادة نقل المهام تمثل خطوة بارزة في مسيرة "سابك" نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، كما ستعزز مكانتنا كمقدم للحلول المبتكرة في صناعة الكيماويات العالمية، وتدعم نمو أعمالنا على المدى الطويل".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,136
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,393

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة