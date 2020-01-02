استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة
استعرضا العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة
استعرضا العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.