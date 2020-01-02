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وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية سفير دولة نيوزيلندا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
04:59 PM

وزير الخارجية يستقبل سفير نيوزيلندا لدى المملكة

استعرضا العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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