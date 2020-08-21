النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

في محاضرة ألقاها عبر الفيديو بجامعة أمريكية

كشف الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار النفطي الدولي، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان (مستقبل النفط في دول الشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من صدمات متتابعة)، عبر الفيديو في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، عن دور دول تحالف "أوبك" في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة كوفيد ١٩، والاستراتيجيات التي اتبعتها بقيادة السعودية في إنقاذ الأسعار من مستوياتها المنخفضة، وارتفاعها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه مع بدايات أزمة كورونا.

واستعرض "الصبان" ما تحقق من تحسُّن تدريجي في الطلب العالمي على النفط، والقفزات التي تحققت في الطلب الصيني بالذات، وعودته لمستويات ما قبل كورونا. مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة الشكوك المحيطة بالطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل موجة جديدة من كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، وكيف أن "أوبك" جاهزة لتعديل سياساتها الإنتاجية لتحقيق استقرار أسواق النفط.

وناقش "الصبان" مدى تأثُّر صناعة النفط الصخري خلال الأزمة الحالية، وإمكانيات عودته لاحقًا مع تحسُّن أسعار النفط.

وتمت مناقشة كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، والركود الذي يعيشه، وتأثيره على الدول النامية وأدائها الاقتصادي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

أسعار النفط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا
سبق

كشف الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار النفطي الدولي، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان (مستقبل النفط في دول الشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من صدمات متتابعة)، عبر الفيديو في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، عن دور دول تحالف "أوبك" في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة كوفيد ١٩، والاستراتيجيات التي اتبعتها بقيادة السعودية في إنقاذ الأسعار من مستوياتها المنخفضة، وارتفاعها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه مع بدايات أزمة كورونا.

واستعرض "الصبان" ما تحقق من تحسُّن تدريجي في الطلب العالمي على النفط، والقفزات التي تحققت في الطلب الصيني بالذات، وعودته لمستويات ما قبل كورونا. مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة الشكوك المحيطة بالطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل موجة جديدة من كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، وكيف أن "أوبك" جاهزة لتعديل سياساتها الإنتاجية لتحقيق استقرار أسواق النفط.

وناقش "الصبان" مدى تأثُّر صناعة النفط الصخري خلال الأزمة الحالية، وإمكانيات عودته لاحقًا مع تحسُّن أسعار النفط.

وتمت مناقشة كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، والركود الذي يعيشه، وتأثيره على الدول النامية وأدائها الاقتصادي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
11:45 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
12:44 AM

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

في محاضرة ألقاها عبر الفيديو بجامعة أمريكية

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
3
872

كشف الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار النفطي الدولي، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان (مستقبل النفط في دول الشرق الأوسط في ضوء ما يتعرض له من صدمات متتابعة)، عبر الفيديو في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، عن دور دول تحالف "أوبك" في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة كوفيد ١٩، والاستراتيجيات التي اتبعتها بقيادة السعودية في إنقاذ الأسعار من مستوياتها المنخفضة، وارتفاعها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه مع بدايات أزمة كورونا.

واستعرض "الصبان" ما تحقق من تحسُّن تدريجي في الطلب العالمي على النفط، والقفزات التي تحققت في الطلب الصيني بالذات، وعودته لمستويات ما قبل كورونا. مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة طبيعة الشكوك المحيطة بالطلب العالمي على النفط، خاصة في ظل موجة جديدة من كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، وكيف أن "أوبك" جاهزة لتعديل سياساتها الإنتاجية لتحقيق استقرار أسواق النفط.

وناقش "الصبان" مدى تأثُّر صناعة النفط الصخري خلال الأزمة الحالية، وإمكانيات عودته لاحقًا مع تحسُّن أسعار النفط.

وتمت مناقشة كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، والركود الذي يعيشه، وتأثيره على الدول النامية وأدائها الاقتصادي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,092
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,422
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,845

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة