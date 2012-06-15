"القرني" يرزق بمولودة

رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة.
تتقدم "سبق" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة.
تتقدم "سبق" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة.
تتقدم "سبق" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة.
تتقدم "سبق" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.