المشجعون البريطانيون يستحوذون على نصف تذاكر "نزال الدرعية التاريخي"

سيجمع الملاكم البريطاني آنتوني جوشوا مع خصمه المكسيكي الأمريكي رويز

اكتسح آلاف المشجعين البريطانيين منصة بيع التذاكر الخاصة بنزال الدرعية التاريخي للملاكمة، الذي سيجمع الملاكم البريطاني آنتوني جوشوا مع خصمه المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور في النزال الذي سيقام السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر 2019 على ميدان الدرعية وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب إحصائيات اللجنة المنظمة للنزال والمسؤولة عن بيع التذاكر، فإن نصف مبيعات تذاكر النزال المرتقب قد تم شراؤها من قبل جماهير المملكة المتحدة وعدد آخر من المشجعين من 65 دولة حول العالم دعماً للملاكم البريطاني "جوشوا"، الذي يحظى بشعبية هائلة في بريطانيا وخارجها، في ظل التسهيلات التي وضعتها القيادة الرشيدة للسياح الأجانب وسهولة استخراج تأشيرات الزيارة بكل يسر وسهولة وخلال دقائق معدودة.

وقد توافد عشاق الملاكمة من المملكة المتحدة لشراء نصف مبيعات تذاكر النزال حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيل مبيعات من مشجعين في 65 دولة حول العالم، بما يشمل بعض المشجعين الذين سيقومون بحجز رحلاتٍ ذهاباً وإياباً من فيجي واجتياز مسافة 30 ألف كيلومتر من أجل حضور النزال.

ويتطلع جوشوا لتحقيق النصر أمام خصمه رويز وانتزاع أحزمة "رابطة الملاكمة العالمية" و"منظمة الملاكمة العالمية" و"اتحاد الملاكمة العالمي"، بعد تكبّده هزيمةً مريرةً أمام نظيره رويز في نزالٍ أقيم بمدينة نيويورك خلال وقتٍ سابق من العام الجاري؛ وسط توقعات بأن يحظى جوشوا بدعمٍ وتأييد من الجماهير الدولية والمحلية في المملكة.

وفي معرض حديثه عن تنوع مبيعات التذاكر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماتش روم" للملاكمة فرانك سميث: "حققت النزالات التي خاضها الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا مبيعات قياسية للتذاكر من جميع أنحاء العالم، سواءً في لندن أو نيويورك، حيث يعد جوشوا نجماً عالمياً ذا شهرة واسعة، وأعتقد أنه سيخوض منافسة مشوقة ضد خصمه أندي رويز جونيور الذي يتمتع أيضاً بمكانة متميزة بين الجماهير حول العالم".

وأضاف فرانك سميث: "يشكل هذا اللقاء المرتقب واحداً من أضخم نزالات الملاكمة على مستوى العالم، ولذلك فإننا نشهد اهتماماً عالمياً واسعاً يتزايد بوتيرة متسارعة جداً، ولا شك أن الحضور الجماهيري المميز الذي يجمع عشاق اللعبة من بريطانيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية سيوفر أجواء رائعة وحافلة بالحماس خلال أمسية النزال، ونحن نتطلع قدماً لتوسيع نطاق هذا الحضور الجماهيري ليشمل المزيد من الدول الأخرى".

ويندرج "نزال الدرعية التاريخي" ضمن إطار موسم الدرعية الذي يستمر شهراً كاملاً ويضم باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباقا "فورمولا إي" الذي أقيم قبل أيام؛ و"كأس الدرعية للتنس" الذي يقام بمشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس الرجال على مستوى العالم؛ و"مهرجان الدرعية للفروسية" بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يتنافسون للتأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020".

وأوضحت اللجنة المنظمة لنزال الدرعية التاريخي للملاكمة أن التذاكر يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa فيما تتوافر التأشيرات السياحية للسياح من خارج المملكة عبر الموقع الإلكتروني visitsaudi.com.