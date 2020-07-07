ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عبر هذا الرابط عبدالله البرقاوي سبق 2020-07-07 دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات. ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 07:29 PM

اخر تعديل 07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 08:01 PM

"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عبر هذا الرابط





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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/