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اليوم .. سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.7 %

انخفاض حاد في البورصة الأسترالية .. و"المصرية" تخسر 41.1 مليار جنيه

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.37 دولار أمريكي أو بنسبة 2.7%، إلى 50.36 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم، بمقدار 1.33 دولار أمريكي أو بنسبة 2.8%، إلى 45.76 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، عانت أسواق البورصة الأسترالية خسائر فادحة في تداولات الأسبوع الحالي وصلت إلى 240 مليار دولار أسترالي، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا؛ ما جعل الأسبوع الحالي أحد أسوأ الأسابيع في تاريخ البورصة الأسترالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

وانخفض مؤشر البورصة في أستراليا بمقدار 3%، صباح اليوم، مع بداية التداول؛ ليصل ما فقده المؤشر حتى الآن إلى أكثر من 10% منذ يوم الخميس الماضي.

وفي القاهرة، بلغت الخسائر التي مُنيت بها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 41.1 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوقين الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.54%؛ ليسجل مستوى 1300.94 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 5.34%؛ ليبلغ مستوى 1209.27 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 6.02%؛ ليبلغ مستوى 1311.08 نقطة.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية، إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 39.2 مليار جنيه من خلال تداول 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.2% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 26.4%، والعرب على 11.4% بعد استبعاد الصفقات.

ونوّه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 184.8 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 590.2 مليون جنيه.

سعر نفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليوم .. سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.7 %
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.37 دولار أمريكي أو بنسبة 2.7%، إلى 50.36 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم، بمقدار 1.33 دولار أمريكي أو بنسبة 2.8%، إلى 45.76 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، عانت أسواق البورصة الأسترالية خسائر فادحة في تداولات الأسبوع الحالي وصلت إلى 240 مليار دولار أسترالي، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا؛ ما جعل الأسبوع الحالي أحد أسوأ الأسابيع في تاريخ البورصة الأسترالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

وانخفض مؤشر البورصة في أستراليا بمقدار 3%، صباح اليوم، مع بداية التداول؛ ليصل ما فقده المؤشر حتى الآن إلى أكثر من 10% منذ يوم الخميس الماضي.

وفي القاهرة، بلغت الخسائر التي مُنيت بها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 41.1 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوقين الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.54%؛ ليسجل مستوى 1300.94 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 5.34%؛ ليبلغ مستوى 1209.27 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 6.02%؛ ليبلغ مستوى 1311.08 نقطة.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية، إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 39.2 مليار جنيه من خلال تداول 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.2% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 26.4%، والعرب على 11.4% بعد استبعاد الصفقات.

ونوّه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 184.8 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 590.2 مليون جنيه.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:39 PM

اليوم .. سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.7 %

انخفاض حاد في البورصة الأسترالية .. و"المصرية" تخسر 41.1 مليار جنيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.37 دولار أمريكي أو بنسبة 2.7%، إلى 50.36 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم، بمقدار 1.33 دولار أمريكي أو بنسبة 2.8%، إلى 45.76 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، عانت أسواق البورصة الأسترالية خسائر فادحة في تداولات الأسبوع الحالي وصلت إلى 240 مليار دولار أسترالي، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا؛ ما جعل الأسبوع الحالي أحد أسوأ الأسابيع في تاريخ البورصة الأسترالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

وانخفض مؤشر البورصة في أستراليا بمقدار 3%، صباح اليوم، مع بداية التداول؛ ليصل ما فقده المؤشر حتى الآن إلى أكثر من 10% منذ يوم الخميس الماضي.

وفي القاهرة، بلغت الخسائر التي مُنيت بها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 41.1 مليار جنيه؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوقين الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.54%؛ ليسجل مستوى 1300.94 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 5.34%؛ ليبلغ مستوى 1209.27 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 6.02%؛ ليبلغ مستوى 1311.08 نقطة.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية، إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 39.2 مليار جنيه من خلال تداول 4.159 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.2% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 26.4%، والعرب على 11.4% بعد استبعاد الصفقات.

ونوّه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 184.8 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 590.2 مليون جنيه.

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