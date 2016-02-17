اتفاقية لتوزيع فيلم "الرحلة" السعودي في أكثر من 15 دولة آسيوية

بما يشمل العروض في صالات السينما ومنصات البث الشهيرة

وقّعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) وشركة "صالون فيلمز" اتفاقية حصرية لتوزيع فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة"، في أكثر من 15 دولة في آسيا، الذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة "توئي أنيميشن" اليابانية، وتم إطلاق الفيلم العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في اليابان مع ردود أفعال إيجابية من قبل النقاد والجماهير في المناطق والدول التي تم عرض الفيلم فيها.

وسيشمل عقد التوزيع عروضًا في صالات السينما، وفي منصات البث الشهيرة في آسيا، وسبق أن عقدت شركة مانجا للإنتاج اتفاقية توزيع مع شركة كوخ ميديا الألمانية، وذلك لعرض الفيلم في 6 دول أوروبية، وحالياً يتم عرضه في 20 منصة في اليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري: "يسعدنا أن نعلن عن اتفاقية التوزيع مع صالون فيلمز العريقة، حيث إن فيلم "الرحلة" هو أول فيلم أنمي سعودي ياباني يصل إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتعد آسيا سوقًا مهمًا للأنمي به الكثير من المعجبين بهذا النوع من الرسوم".

وأضاف: "سيكون هذا بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المشاريع القادمة من مانجا للإنتاج التي تنافس معايير الجودة العالمية وتعرض الإبداع والتراث الثري الذي تقدمه المملكة العربية السعودية".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "صالون فيلمز" فريد وانج: "يشرفنا أن نتعاون مع شركة مانجا للإنتاج لتقديم هذا العمل الثقافي السعودي الرائع، وسرد هذه القصص إلى آسيا، حيث تم إنجاز الفيلم بشكل جميل وبجودة عالمية، وعلاوة على ذلك نحن متحمسون لإمكانية توزيع أعمال شركة مانجا للإنتاج القادمة في المستقبل، حيث نعلم أنها ستكون ممتعة ومسلية للغاية، ونعتز بها في جميع أنحاء آسيا".

ويعد فيلم "الرحلة" قصة ملحمية تستند إلى الحضارات القديمة لشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، التي تؤسس فولكلورًا تاريخيًا وتدور حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجب عليهم حماية مدينتهم المسالمة التاريخية ضد جيش غزو ضخم، حيث أخرج الفيلم شيزونو كوبون، ومن أعماله الشهيرة "قودزيلا" و"المحقق كونان"، والسيناريو من تأليف أتسوشي توميوكا، ومن أعماله "بوكيمون" و"ذيل الجنية"، وتصميم الشخصيات كان بواسطة تاتسورو إيواموتو، ومن أعماله "فينيكس رايت: إيس أتورني"، والتأليف الموسيقي من قبل كاورو وادا، ومن أعماله "إينوياشا"، و"د. جراي مان".

ويعبر فيلم الرحلة عن تعاون فريد من نوعه بين توئي أنيميشن ومانجا للإنتاج، حيث كان العمل ما بين موظفين يعملون في الرياض وطوكيو، وتم تدريب عدد من المواهب السعودية أثناء إنتاج الفيلم.

وعُرض فيلم "الرحلة" في تسع دول عربية وفي اليابان، حيث حصل الفيلم أثناء طرحة في صالات السينما على تقييم 7.4 في منصة IMDB العالمية، وعلى نسبة 97 بالمئة في تقييم قوقل، وتفوق على نظرائه من أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجتها أستديوهات عالمية، وطُرحت في نفس الفترة.