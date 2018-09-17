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"الأرصاد": سماء غائمة على وسط وشرق وغرب المملكة وضباب بـ "الشرقية"

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وغبار في نجران

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير, الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة على وسط وشرق وغرب المملكة وضباب بـ "الشرقية"
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير, الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
09:19 AM

"الأرصاد": سماء غائمة على وسط وشرق وغرب المملكة وضباب بـ "الشرقية"

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وغبار في نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير, الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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