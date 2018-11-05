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الاتحاد الإيطالي يحدد: 16 يناير موعد كأس السوبر في جدة

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الاثنين، موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري والمقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ.

واختار الاتحاد الإيطالي يوم الأربعاء السادس عشر من شهر يناير المقبل موعداً للمباراة، التي ستجمع بين يوفنتوس بطل الدوري والكأس، ونظيره ميلان وصيف بطا كأس إيطاليا، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، قد أبرمت اتفاقاً مع رابطة دوري المحترفين الإيطالي، ممثلة في ماركو برونيلي، المدير التنفيذي للرابطة من أجل استضافة البطولة على أرض المملكة لأول مرة.

ويشارك يوفنتوس في البطولة كونه بطلًا للدوري والكأس في الموسم الماضي 2017-2018، فيما كان ميلان وصيفًا للكأس، حيث خسر المباراة النهائية برباعية مدوية أمام رجال السيدة العجوز.

ويتساوى الفريقان قبل مباراة 16 يناير المقبل، في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر بسبعة ألقاب لكل منهما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الإيطالي يحدد: 16 يناير موعد كأس السوبر في جدة
سبق

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الاثنين، موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري والمقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ.

واختار الاتحاد الإيطالي يوم الأربعاء السادس عشر من شهر يناير المقبل موعداً للمباراة، التي ستجمع بين يوفنتوس بطل الدوري والكأس، ونظيره ميلان وصيف بطا كأس إيطاليا، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، قد أبرمت اتفاقاً مع رابطة دوري المحترفين الإيطالي، ممثلة في ماركو برونيلي، المدير التنفيذي للرابطة من أجل استضافة البطولة على أرض المملكة لأول مرة.

ويشارك يوفنتوس في البطولة كونه بطلًا للدوري والكأس في الموسم الماضي 2017-2018، فيما كان ميلان وصيفًا للكأس، حيث خسر المباراة النهائية برباعية مدوية أمام رجال السيدة العجوز.

ويتساوى الفريقان قبل مباراة 16 يناير المقبل، في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر بسبعة ألقاب لكل منهما.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
06:04 PM

الاتحاد الإيطالي يحدد: 16 يناير موعد كأس السوبر في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الاثنين، موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري والمقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ.

واختار الاتحاد الإيطالي يوم الأربعاء السادس عشر من شهر يناير المقبل موعداً للمباراة، التي ستجمع بين يوفنتوس بطل الدوري والكأس، ونظيره ميلان وصيف بطا كأس إيطاليا، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، قد أبرمت اتفاقاً مع رابطة دوري المحترفين الإيطالي، ممثلة في ماركو برونيلي، المدير التنفيذي للرابطة من أجل استضافة البطولة على أرض المملكة لأول مرة.

ويشارك يوفنتوس في البطولة كونه بطلًا للدوري والكأس في الموسم الماضي 2017-2018، فيما كان ميلان وصيفًا للكأس، حيث خسر المباراة النهائية برباعية مدوية أمام رجال السيدة العجوز.

ويتساوى الفريقان قبل مباراة 16 يناير المقبل، في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر بسبعة ألقاب لكل منهما.

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