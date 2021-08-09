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"الحصيني" يتوقّعها "خفيفة" لـ "متوسطة".. هطولات متفرقة بهذه المناطق

قال عن طقس الإثنين: أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الإثنين حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان وجنوب المدينة".

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وجنوب منطقة الرياض، وعلى طول الساحل الغربي وشرق المرتفعات".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع نشاطٍ للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، الليث، ينبع).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقّعها "خفيفة" لـ "متوسطة".. هطولات متفرقة بهذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الإثنين حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان وجنوب المدينة".

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وجنوب منطقة الرياض، وعلى طول الساحل الغربي وشرق المرتفعات".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع نشاطٍ للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، الليث، ينبع).

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:04 AM

"الحصيني" يتوقّعها "خفيفة" لـ "متوسطة".. هطولات متفرقة بهذه المناطق

قال عن طقس الإثنين: أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الإثنين حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان وجنوب المدينة".

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وجنوب منطقة الرياض، وعلى طول الساحل الغربي وشرق المرتفعات".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع نشاطٍ للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، الليث، ينبع).

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