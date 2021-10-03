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"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "صَح صِح" لمنسوبيها

تستهدف توزيع 1300 وجبة صحية على مدى يومين

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية "التواصل الداخلي" اليوم الأحد، مبادرة توعوية إرشادية تحت شعار "صح صح "، بالتعاون مع الشركة المحلية للعلاقات العامة، وتستمر المبادرة ليومين، حيث تستهدف 1300 موظف وموظفة من منسوبيها بديوانها بالرياض.

وتهدف المبادرة لتوعية الموظفين بأساليب الأكل والحياة الصحية، حيث تم في يوم المبادرة الأول توزيع 650 وجبة صحية، اشتملت على أصناف متنوعة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والمشروبات الخالية من السكر المضاف، بالإضافة إلى المناديل المعقمة وبعض المنشورات التثقيفية، كما ستوزع بقية الوجبات يوم غد الإثنين ليشمل التوزيع كافة منسوبي الوزارة.

يُشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيقها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والشركات الأهلية لخلق بيئة داعمة للصحة تساهم في تمكين الموظفين من تبني عادات صحية، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات والمعلومات الصحية لبناء حياة صحية ملائمة.

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"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "صَح صِح" لمنسوبيها
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية "التواصل الداخلي" اليوم الأحد، مبادرة توعوية إرشادية تحت شعار "صح صح "، بالتعاون مع الشركة المحلية للعلاقات العامة، وتستمر المبادرة ليومين، حيث تستهدف 1300 موظف وموظفة من منسوبيها بديوانها بالرياض.

وتهدف المبادرة لتوعية الموظفين بأساليب الأكل والحياة الصحية، حيث تم في يوم المبادرة الأول توزيع 650 وجبة صحية، اشتملت على أصناف متنوعة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والمشروبات الخالية من السكر المضاف، بالإضافة إلى المناديل المعقمة وبعض المنشورات التثقيفية، كما ستوزع بقية الوجبات يوم غد الإثنين ليشمل التوزيع كافة منسوبي الوزارة.

يُشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيقها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والشركات الأهلية لخلق بيئة داعمة للصحة تساهم في تمكين الموظفين من تبني عادات صحية، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات والمعلومات الصحية لبناء حياة صحية ملائمة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
03:11 PM

"الشؤون الإسلامية" تطلق مبادرة "صَح صِح" لمنسوبيها

تستهدف توزيع 1300 وجبة صحية على مدى يومين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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1,619

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية "التواصل الداخلي" اليوم الأحد، مبادرة توعوية إرشادية تحت شعار "صح صح "، بالتعاون مع الشركة المحلية للعلاقات العامة، وتستمر المبادرة ليومين، حيث تستهدف 1300 موظف وموظفة من منسوبيها بديوانها بالرياض.

وتهدف المبادرة لتوعية الموظفين بأساليب الأكل والحياة الصحية، حيث تم في يوم المبادرة الأول توزيع 650 وجبة صحية، اشتملت على أصناف متنوعة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والمشروبات الخالية من السكر المضاف، بالإضافة إلى المناديل المعقمة وبعض المنشورات التثقيفية، كما ستوزع بقية الوجبات يوم غد الإثنين ليشمل التوزيع كافة منسوبي الوزارة.

يُشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيقها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والشركات الأهلية لخلق بيئة داعمة للصحة تساهم في تمكين الموظفين من تبني عادات صحية، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات والمعلومات الصحية لبناء حياة صحية ملائمة.

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