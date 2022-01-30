خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. الطائي يتعاقد مع الثنائي القادم من النصر والأهلي

أعلن نادي الطائي، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب عبد الله حسون، القادم من النادي الأهلي.

كما تعاقد النادي الحائلي مع حارس المرمى نواف العقيدي، القادم من نادي النصر.

ويسعى فارس الشمال إلى تعزيز صفوف فريقه الكروي الأول، خلال فترة "الميركاتو الشتوي"، من أجل التقدم نحو مناطق الدفء والأمان في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يأتي في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.