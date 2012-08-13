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المالكي: الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية الإرهابية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل

قال إن الانتصارات الفعلية حققها الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعومًا من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات المليشيا الإرهابية، وتستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

وأوضح العقيد المالكي أن الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش الوطني اليمني، بدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضي اليمنية، واستعادة الدولة اليمنية من المليشيا الإرهابية التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية، ولم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيًا لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافة إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائها في معارك، نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

وبيّن العقيد المالكي أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه المليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني؛ فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني.. كل ذلك أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.

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المالكي: الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية الإرهابية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعومًا من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات المليشيا الإرهابية، وتستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

وأوضح العقيد المالكي أن الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش الوطني اليمني، بدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضي اليمنية، واستعادة الدولة اليمنية من المليشيا الإرهابية التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية، ولم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيًا لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافة إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائها في معارك، نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

وبيّن العقيد المالكي أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه المليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني؛ فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني.. كل ذلك أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:21 AM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
04:26 AM

المالكي: الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية الإرهابية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل

قال إن الانتصارات الفعلية حققها الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، بأن انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعومًا من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات المليشيا الإرهابية، وتستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

وأوضح العقيد المالكي أن الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش الوطني اليمني، بدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضي اليمنية، واستعادة الدولة اليمنية من المليشيا الإرهابية التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية، ولم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيًا لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافة إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائها في معارك، نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

وبيّن العقيد المالكي أن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه المليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني؛ فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني.. كل ذلك أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة.

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