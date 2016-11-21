أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 16 /04/ 1443هـ؛ الموافق 21 /11/ 2021م.
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 16 /04/ 1443هـ؛ الموافق 21 /11/ 2021م.
اعلان
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-21
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:35 AM
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 16 /04/ 1443هـ؛ الموافق 21 /11/ 2021م.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,259
38 مليار ..
23 يوليو
14,207
2.5 مليار ..
30 يناير
15,255
اعتبر زميلتك في العمل أختك
حسن آل عمير
الرفض بمنطق
مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟
ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة
ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي
عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟
عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن
عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)
سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!
محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟
مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي
ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا
مها الجبر