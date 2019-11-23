وقع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ورئيس هيئة الطرق والنقل في دبي مطر الطاير، اتفاقًا لإقامة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق الثامن عشر في مدينة دبي، خلال الفترة من 8-11 نوفمبر عام 2021. جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للطرق، والذي استضافته مدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الاتحاد المهندس عبدالله المقبل، وحضور أعضاء الاتحاد. وثمّن المهندس المقبل الجهود الكبيرة للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للطرق، والبالغ عددها 130 دولة، على دعم مسيرة الاتحاد في تعمير وتطوير الطرق في العالم؛ لما تشكله من أهمية اقتصادية في المجتمعات كافة.

"المقبل" و"الطاير" يوقّعان اتفاقًا لإقامة المؤتمر العالمي للطرق في دبي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-23 وقع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ورئيس هيئة الطرق والنقل في دبي مطر الطاير، اتفاقًا لإقامة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق الثامن عشر في مدينة دبي، خلال الفترة من 8-11 نوفمبر عام 2021.



جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للطرق، والذي استضافته مدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الاتحاد المهندس عبدالله المقبل، وحضور أعضاء الاتحاد.



وثمّن المهندس المقبل الجهود الكبيرة للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للطرق، والبالغ عددها 130 دولة، على دعم مسيرة الاتحاد في تعمير وتطوير الطرق في العالم؛ لما تشكله من أهمية اقتصادية في المجتمعات كافة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441 02:33 PM

"المقبل" و"الطاير" يوقّعان اتفاقًا لإقامة المؤتمر العالمي للطرق في دبي نوفمبر 2021.. وثمن جهود الدول الأعضاء في دعم مسيرة الاتحاد





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وقع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ورئيس هيئة الطرق والنقل في دبي مطر الطاير، اتفاقًا لإقامة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق الثامن عشر في مدينة دبي، خلال الفترة من 8-11 نوفمبر عام 2021.



جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للطرق، والذي استضافته مدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الاتحاد المهندس عبدالله المقبل، وحضور أعضاء الاتحاد.



وثمّن المهندس المقبل الجهود الكبيرة للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للطرق، والبالغ عددها 130 دولة، على دعم مسيرة الاتحاد في تعمير وتطوير الطرق في العالم؛ لما تشكله من أهمية اقتصادية في المجتمعات كافة.