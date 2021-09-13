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مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا

عدد المستفيدين من التلقيح بلغ 7 ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، أن بلاده ستخفف قيود كورونا وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم بعد تراجع عدد الإصابات.
ودعا الرئيس رامافوزا، في خطاب تلفزيوني، مواطنيه إلى الإقبال على التلقيح، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من التلاقيح بلغ سبعة ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة.
وسجلت السلطات أمس 3961 إصابة جديدة، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26 ألفًا و500 إصابة يوميًا في أوائل يوليو الماضي.

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مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا
سبق

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، أن بلاده ستخفف قيود كورونا وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم بعد تراجع عدد الإصابات.
ودعا الرئيس رامافوزا، في خطاب تلفزيوني، مواطنيه إلى الإقبال على التلقيح، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من التلاقيح بلغ سبعة ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة.
وسجلت السلطات أمس 3961 إصابة جديدة، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26 ألفًا و500 إصابة يوميًا في أوائل يوليو الماضي.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:01 PM

مع انحسار موجة الإصابات.. جنوب أفريقيا تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا

عدد المستفيدين من التلقيح بلغ 7 ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم، أن بلاده ستخفف قيود كورونا وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارًا من اليوم بعد تراجع عدد الإصابات.
ودعا الرئيس رامافوزا، في خطاب تلفزيوني، مواطنيه إلى الإقبال على التلقيح، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من التلاقيح بلغ سبعة ملايين شخص من بين أكثر من 60 مليون نسمة.
وسجلت السلطات أمس 3961 إصابة جديدة، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26 ألفًا و500 إصابة يوميًا في أوائل يوليو الماضي.

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