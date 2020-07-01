مدني أبها ينتشل جثة مواطن غرق في سيل بوادي الخليف بقرية "قرضة"

بعد تكثيف البحث عنه عقب جرف مركبته

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها اليوم الأربعاء، من انتشال جثة لمواطن غرق في وادي الخليف بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محـمد بن عـبده السـيد، أنهم تلقوا بلاغًا مساء هذا اليوم الأربعاء ١٠ / ١١ / ١٤٤١هـ عن جرف السيل لمركبة مواطن سبعيني أثناء عبوره بمركبته لوادي الخليف في قرية قرضة.

وأضاف: أنه "تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وتكثيف الجهود قبل حلول الظلام، وعند الوصول وجد أن الحالة عبارة عن اجتراف مواطن سبعيني في سيل أثناء عبور الوادي بمركبته، وقد قامت الفرق بالبحث في الوادي وتمشيط بقية المنحدرات الوعرة فيه وفي تمام الساعة (١٧:١٩)".

وتابع: "تم العثور على جثة المفقود في تجمعات للمياه على جانب الوادي في أحد الحقول على بعد مسافة ١٣٠٠ متر تقريبًا من نقطة الاجتراف، واستخراج الجثة ونقلها إلى أقرب نقطة تصلها المركبات".

وتقدم النقيب السيد بخالص العزاء لأسرته، داعيًا بالرحمة والمغفرة للمرحوم، وجدد التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني متمنيًا السلامة للجميع.