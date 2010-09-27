النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول

في مواجهة سعودية بنكهة آسيوية في دور الـ 16

أكمل النصر والتعاون جاهزيتهما، للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين في دور الـ 16، مساء اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

لقاء سعودي خالص يجمع الفريقين ولكن بنكهة آسيوية هذه المرة، وبالتالي ستخسر الأندية السعودية هذا المساء أحد فرقها (إقصاء) في مواصلة الركض نحو الأدوار المتقدمة من البطولة الاستثنائية.

النصر يخوض اللقاء بعد أن تصدر مجموعته، فيما كان التعاون وصيفًا لمجموعته، ولم يحسم أمر التأهل لدور الـ16 إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى النصر بقيادة البرتغالي "فيتوريا" إلى تجاوز عقبة التعاون، بل والوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد أن قدم مستوى فنيًا جيدًا في هذه النسخة، ودعم صفوفه بمحترفين محليين وأجانب مميزين.

في المقابل يأمل التعاون بقيادة الفرنسي "كارتيرون" تسجيل إنجاز تاريخي آخر وهو تخطي عقبة النصر وبلوغ ربع النهائي - لأول مرة في تاريخه - إن تحقق ذلك، وتسجيل بصمة له في البطولة الآسيوية.

دوري أبطال آسيا النصر التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول
سبق

أكمل النصر والتعاون جاهزيتهما، للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين في دور الـ 16، مساء اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

لقاء سعودي خالص يجمع الفريقين ولكن بنكهة آسيوية هذه المرة، وبالتالي ستخسر الأندية السعودية هذا المساء أحد فرقها (إقصاء) في مواصلة الركض نحو الأدوار المتقدمة من البطولة الاستثنائية.

النصر يخوض اللقاء بعد أن تصدر مجموعته، فيما كان التعاون وصيفًا لمجموعته، ولم يحسم أمر التأهل لدور الـ16 إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى النصر بقيادة البرتغالي "فيتوريا" إلى تجاوز عقبة التعاون، بل والوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد أن قدم مستوى فنيًا جيدًا في هذه النسخة، ودعم صفوفه بمحترفين محليين وأجانب مميزين.

في المقابل يأمل التعاون بقيادة الفرنسي "كارتيرون" تسجيل إنجاز تاريخي آخر وهو تخطي عقبة النصر وبلوغ ربع النهائي - لأول مرة في تاريخه - إن تحقق ذلك، وتسجيل بصمة له في البطولة الآسيوية.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:46 AM

النصر والتعاون .. قمة (الوداع) لا تحتمل أنصاف الحلول

في مواجهة سعودية بنكهة آسيوية في دور الـ 16

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
379

أكمل النصر والتعاون جاهزيتهما، للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين في دور الـ 16، مساء اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

لقاء سعودي خالص يجمع الفريقين ولكن بنكهة آسيوية هذه المرة، وبالتالي ستخسر الأندية السعودية هذا المساء أحد فرقها (إقصاء) في مواصلة الركض نحو الأدوار المتقدمة من البطولة الاستثنائية.

النصر يخوض اللقاء بعد أن تصدر مجموعته، فيما كان التعاون وصيفًا لمجموعته، ولم يحسم أمر التأهل لدور الـ16 إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى النصر بقيادة البرتغالي "فيتوريا" إلى تجاوز عقبة التعاون، بل والوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد أن قدم مستوى فنيًا جيدًا في هذه النسخة، ودعم صفوفه بمحترفين محليين وأجانب مميزين.

في المقابل يأمل التعاون بقيادة الفرنسي "كارتيرون" تسجيل إنجاز تاريخي آخر وهو تخطي عقبة النصر وبلوغ ربع النهائي - لأول مرة في تاريخه - إن تحقق ذلك، وتسجيل بصمة له في البطولة الآسيوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,092
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,855

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة