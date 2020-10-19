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أخضر السلة يكثف تحضيراته..  استعدادًا للتصفيات الآسيوية

بحضور 16 لاعبًا في معسكر جدة

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكره في جدة، على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية "المرحلة الثانية"، التي سيواجه فيها الأخضر المنتخبين الإيراني والقطري يومي 27 , 30 نوفمبر المقبل.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعداه تانير جوناي وخلدون المولد.
وتم اختيار 16 لاعباً للمعسكر، وهم: محمد الصقر، ثامر أبكر، علي الشبيلي، خالد عبدالجبار، نايف الثعلبي، محمد السويلم، ناصر العبسي، مثني المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، فهد السالك، ناصر أبو جلاس، أحمد المختار، عبدالملك عاشور، خالد المزيدي وأسامة البرقاوي.
من جهته أوضح العميد مصطفي القبلي، أن المعسكر يأتي بعد انتهاء المرحلة الأولى في إعداد اللاعبين للتصفيات الآسيوية لإعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل في التصفيات، مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لإعداد المنتخب وتوفير جميع متطلبات المعسكر واللاعبين، منوهاً في هذا الصدد بجهود رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر استعداداً لهذه التصفيات.

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أخضر السلة يكثف تحضيراته..  استعدادًا للتصفيات الآسيوية
سبق

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكره في جدة، على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية "المرحلة الثانية"، التي سيواجه فيها الأخضر المنتخبين الإيراني والقطري يومي 27 , 30 نوفمبر المقبل.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعداه تانير جوناي وخلدون المولد.
وتم اختيار 16 لاعباً للمعسكر، وهم: محمد الصقر، ثامر أبكر، علي الشبيلي، خالد عبدالجبار، نايف الثعلبي، محمد السويلم، ناصر العبسي، مثني المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، فهد السالك، ناصر أبو جلاس، أحمد المختار، عبدالملك عاشور، خالد المزيدي وأسامة البرقاوي.
من جهته أوضح العميد مصطفي القبلي، أن المعسكر يأتي بعد انتهاء المرحلة الأولى في إعداد اللاعبين للتصفيات الآسيوية لإعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل في التصفيات، مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لإعداد المنتخب وتوفير جميع متطلبات المعسكر واللاعبين، منوهاً في هذا الصدد بجهود رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر استعداداً لهذه التصفيات.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
06:18 PM

أخضر السلة يكثف تحضيراته..  استعدادًا للتصفيات الآسيوية

بحضور 16 لاعبًا في معسكر جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكره في جدة، على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية "المرحلة الثانية"، التي سيواجه فيها الأخضر المنتخبين الإيراني والقطري يومي 27 , 30 نوفمبر المقبل.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعداه تانير جوناي وخلدون المولد.
وتم اختيار 16 لاعباً للمعسكر، وهم: محمد الصقر، ثامر أبكر، علي الشبيلي، خالد عبدالجبار، نايف الثعلبي، محمد السويلم، ناصر العبسي، مثني المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، فهد السالك، ناصر أبو جلاس، أحمد المختار، عبدالملك عاشور، خالد المزيدي وأسامة البرقاوي.
من جهته أوضح العميد مصطفي القبلي، أن المعسكر يأتي بعد انتهاء المرحلة الأولى في إعداد اللاعبين للتصفيات الآسيوية لإعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل في التصفيات، مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لإعداد المنتخب وتوفير جميع متطلبات المعسكر واللاعبين، منوهاً في هذا الصدد بجهود رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر استعداداً لهذه التصفيات.

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