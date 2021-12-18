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نصح ورفق.. خطة ميدانية لـ"هيئة الأمر بالمعروف" بمكة لفترة الاختبارات

تكثيف حضور الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح وعند خروج الطلاب

يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الموسمية لاختبارات الطلاب والطالبات، من خلال الحضور الميداني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحث فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة على تكثيف حضور الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند خروج الطلاب والطالبات وفق مواعيد الاختبارات.

ويتركز العمل الميداني أثناء أوقات الاختبارات على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة. ويشمل الجامعات وكليات البنات والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والأماكن العامة.

ودعا فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر مما قد يحدث ويستغله بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني لأيام الاختبارات وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه

صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان حفظهما الله.

وتأتي خطط العمل الميداني خلال الاختبارات إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نصح ورفق.. خطة ميدانية لـ"هيئة الأمر بالمعروف" بمكة لفترة الاختبارات
سبق

يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الموسمية لاختبارات الطلاب والطالبات، من خلال الحضور الميداني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحث فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة على تكثيف حضور الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند خروج الطلاب والطالبات وفق مواعيد الاختبارات.

ويتركز العمل الميداني أثناء أوقات الاختبارات على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة. ويشمل الجامعات وكليات البنات والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والأماكن العامة.

ودعا فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر مما قد يحدث ويستغله بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني لأيام الاختبارات وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه

صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان حفظهما الله.

وتأتي خطط العمل الميداني خلال الاختبارات إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:38 AM

نصح ورفق.. خطة ميدانية لـ"هيئة الأمر بالمعروف" بمكة لفترة الاختبارات

تكثيف حضور الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح وعند خروج الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الموسمية لاختبارات الطلاب والطالبات، من خلال الحضور الميداني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحث فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة على تكثيف حضور الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند خروج الطلاب والطالبات وفق مواعيد الاختبارات.

ويتركز العمل الميداني أثناء أوقات الاختبارات على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة. ويشمل الجامعات وكليات البنات والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والأماكن العامة.

ودعا فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر مما قد يحدث ويستغله بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني لأيام الاختبارات وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه

صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان حفظهما الله.

وتأتي خطط العمل الميداني خلال الاختبارات إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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