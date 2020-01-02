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"القصبي" يختتم 2019 بأكبر ورشة عمل رقمية على "تويتر" بـأكثر من 11 ألف مشاركة

أشعل وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يعلن العام 2019 انقضاءه بساعات، بتغريدة قال فيها: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

ولاقت التغريدة التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي كبير على "تويتر" تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بوصول 11 ألف رد خلال أقل من 24 ساعة من إطلاقه لها، مارس خلالها المتابعون دورهم وكأنهم وزراء في وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون القروية والبلدية، ورسموا خارطة طريق شملت العديد من الأفكار والاقتراحات التي يودّون إطلاقها خلال العام 2020.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا المنهج رسم خطوطاً عريضة لسياسة شراكة بين المسؤول والرأي العام.

وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي تويتر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يختتم 2019 بأكبر ورشة عمل رقمية على "تويتر" بـأكثر من 11 ألف مشاركة
سبق

أشعل وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يعلن العام 2019 انقضاءه بساعات، بتغريدة قال فيها: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

ولاقت التغريدة التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي كبير على "تويتر" تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بوصول 11 ألف رد خلال أقل من 24 ساعة من إطلاقه لها، مارس خلالها المتابعون دورهم وكأنهم وزراء في وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون القروية والبلدية، ورسموا خارطة طريق شملت العديد من الأفكار والاقتراحات التي يودّون إطلاقها خلال العام 2020.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا المنهج رسم خطوطاً عريضة لسياسة شراكة بين المسؤول والرأي العام.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
01:33 PM

"القصبي" يختتم 2019 بأكبر ورشة عمل رقمية على "تويتر" بـأكثر من 11 ألف مشاركة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أشعل وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يعلن العام 2019 انقضاءه بساعات، بتغريدة قال فيها: "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

ولاقت التغريدة التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي كبير على "تويتر" تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بوصول 11 ألف رد خلال أقل من 24 ساعة من إطلاقه لها، مارس خلالها المتابعون دورهم وكأنهم وزراء في وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون القروية والبلدية، ورسموا خارطة طريق شملت العديد من الأفكار والاقتراحات التي يودّون إطلاقها خلال العام 2020.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا المنهج رسم خطوطاً عريضة لسياسة شراكة بين المسؤول والرأي العام.

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