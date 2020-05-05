بعد إعلان وفاته في 2016 .. نادٍ ألماني يعثر على لاعبه حيًا!

استفاق نادي شالكة الألماني لكرة القدم على خبر العثور على مدافعه السابق هيانيك كامبا على قيد الحياة في منطقة الرور، وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام على إعلان وفاته بحادث سير في بلاده جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن كامبا، البالغ من العمر حاليًا 33 عامًا، يعمل كفني في معمل للطاقة، ليعود بذلك حيًا يُرزَق بعد أن كان ميتًا على الورق منذ التاسع من يناير 2016 في حادث سير مزعوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيمن السابق الذي لعب إلى جانب حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ حاليًا مانويل نوير حين كان الأخير في صفوف شالكة، زعم أنه لجأ في 2018 إلى السفارة الألمانية في كينشاسا للإبلاغ عن تلفيق خبر وفاته.

ونقلت "بيلد" عن المدعية العامة أنيت ميلك قولها "كامبا يزعم أن أصدقاءه تخلوا عنه في الكونغو في يناير 2016 وتركوه من دون وثائق ومال وهاتف".

وبعد اختفائه، تم الإعلان عن وفاة كامبا في 2016 واستفادت زوجته السابقة من بوليصة التأمين على حياته ونالت مبلغًا من ستة أرقام.

وقالت ميلك إن كامبا سيُعد الآن "شاهدًا" في المحاكمة ضد زوجته السابقة التي يتم التحقيق معها بتهمة الاحتيال.



ولم يتضح حتى الآن ما إذا تم تزوير الوثائق الكونغولية الضرورية لوفاة كامبا.