النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "روبوتات" مثيرة تُخلي أبراجاً وتطفئ حرائق بجناح "التقني" بالجنادرية

إحداها يتم التحكم فيها عن بُعد من قِبَل رجل "المدني" وأخرى تتصل برب المنزل

استثارت مجموعة من الابتكارات الحديثة والمشاريع المميزة التي تم تصميمها عن طريق الروبوت، فضولَ زوار ركن الموهبة والابتكار بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ"الجنادرية 32".

وأوضح المشرف على الركن ماجد بن دغيم الشمري مشرف مركز الموهوبين بالكلية التقنية بالخرج والمشرف على ركن الموهبة والابتكار، أن الركن يحتوي أيضاً على روبوتات تعليمية للأطفال والكبار وألعاب الذكاء والتحدي، كما يُعرّف الزوار بالموهبة والابتكار وطريقة حماية الابتكار وتسجيله "براءة اختراع".

‏وأضاف: "أما جناح الموهبة والابتكار فيشتمل على اختراع روبوت الإطفاء ‏السريع"؛ مشيراً إلى أن الروبوت يُستخدم في طريقتين: الطريقة الأولى عن طريق التحكم عن بُعد من قِبَل رجل الدفاع المدني، وطريقة عمله هنا أنه يمكن أن يتحكم به رجل الدفاع المدني عن طريق جهاز تحكم عن بُعد وشاشة نقل الحريق من قُرب، ويعمل الروبوت على قذف كرة الإطفاء 3*3 تقريباً، وضخ بودرة أو رغوة إطفاء الحريق، ويمكن للروبوت أن يتجاوز الحواجز الصعبة مثل الدرج والعتب بحكم التصميم على شكل مجنزرة، ويمكنه دخول الأماكن الضيقة والمرتفعة عن طريق مروحية صغيرة".

وتابع "الشمري" قائلاً: "الطريقة الثانية أن يُستخدم في المنزل بشكل طفاية حريق ذكية؛ حيث يعمل بشكل تلقائي أثناء استشعار الحريق قبل وقوع الكارثة؛ بوجود نظام ذكي عن طريق حساسات الدخان وحساس الحرارة وحساس الأكسجين، وعند وجود إشارة من حساس الدخان بالغرفة المحترقة؛ يتوجه بشكل سريع إلى نقطة الحريق "الغرفة"، ويقذف كرة الإطفاء والبودرة، ويتصل على الأرقام المخزّنة فيه (الخاصة بصاحب المنزل أو الدفاع المدني أو أي رقم محفوظ)؛ حتى يتم إبلاغهم عن الحريق؛ كذلك يستشعر تسرب الغاز ويتم إبلاغ صاحب المنزل عن طريق الاتصال.

وأوضح أن مشروع الأكاديمية الذكية عبارة عن أكاديمية متنقلة على شكل شاحنة، وتعمل بتقنية حديثة؛ حيث تكبّر المساحة فترة الوقوف مع جوانب الشاحنة في المكان المستهدف، وتحتوي على قاعات تدريب، ومكتبة علمية إلكترونية، ومكاتب خدمة، وصالة ترفيهية، وكافيه، وشاشات عرض داخلية وخارجية، وإنترنت.. والهدف من الأكاديمية أن تكون متنقلة لسرعة وصولها إلى أي مدينة، وتغيير مكانها على حسب المكان المطلوب؛ خلاف المبنى الثابت المكلف الذي تكون الاستفادة منه في مكان واحد.

وحول مشروع روبوت ماسحة الأبراج وإخلاء الحريق؛ أوضح "الشمري"، أنه عبارة عن روبوت تنظيف للأبراج العالية من الخارج، ويعمل عن طريق التحكم عن بُعد بواسطة رافعة وكاميرا، وفي حالة وجود حريق؛ يمكن استخدامه للإخلاء عن طريق النوافذ؛ في الوقت الذي يقدم فيه الركن استشارات للأسرة في مجال الموهبة والابتكارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "روبوتات" مثيرة تُخلي أبراجاً وتطفئ حرائق بجناح "التقني" بالجنادرية
سبق

استثارت مجموعة من الابتكارات الحديثة والمشاريع المميزة التي تم تصميمها عن طريق الروبوت، فضولَ زوار ركن الموهبة والابتكار بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ"الجنادرية 32".

وأوضح المشرف على الركن ماجد بن دغيم الشمري مشرف مركز الموهوبين بالكلية التقنية بالخرج والمشرف على ركن الموهبة والابتكار، أن الركن يحتوي أيضاً على روبوتات تعليمية للأطفال والكبار وألعاب الذكاء والتحدي، كما يُعرّف الزوار بالموهبة والابتكار وطريقة حماية الابتكار وتسجيله "براءة اختراع".

‏وأضاف: "أما جناح الموهبة والابتكار فيشتمل على اختراع روبوت الإطفاء ‏السريع"؛ مشيراً إلى أن الروبوت يُستخدم في طريقتين: الطريقة الأولى عن طريق التحكم عن بُعد من قِبَل رجل الدفاع المدني، وطريقة عمله هنا أنه يمكن أن يتحكم به رجل الدفاع المدني عن طريق جهاز تحكم عن بُعد وشاشة نقل الحريق من قُرب، ويعمل الروبوت على قذف كرة الإطفاء 3*3 تقريباً، وضخ بودرة أو رغوة إطفاء الحريق، ويمكن للروبوت أن يتجاوز الحواجز الصعبة مثل الدرج والعتب بحكم التصميم على شكل مجنزرة، ويمكنه دخول الأماكن الضيقة والمرتفعة عن طريق مروحية صغيرة".

وتابع "الشمري" قائلاً: "الطريقة الثانية أن يُستخدم في المنزل بشكل طفاية حريق ذكية؛ حيث يعمل بشكل تلقائي أثناء استشعار الحريق قبل وقوع الكارثة؛ بوجود نظام ذكي عن طريق حساسات الدخان وحساس الحرارة وحساس الأكسجين، وعند وجود إشارة من حساس الدخان بالغرفة المحترقة؛ يتوجه بشكل سريع إلى نقطة الحريق "الغرفة"، ويقذف كرة الإطفاء والبودرة، ويتصل على الأرقام المخزّنة فيه (الخاصة بصاحب المنزل أو الدفاع المدني أو أي رقم محفوظ)؛ حتى يتم إبلاغهم عن الحريق؛ كذلك يستشعر تسرب الغاز ويتم إبلاغ صاحب المنزل عن طريق الاتصال.

وأوضح أن مشروع الأكاديمية الذكية عبارة عن أكاديمية متنقلة على شكل شاحنة، وتعمل بتقنية حديثة؛ حيث تكبّر المساحة فترة الوقوف مع جوانب الشاحنة في المكان المستهدف، وتحتوي على قاعات تدريب، ومكتبة علمية إلكترونية، ومكاتب خدمة، وصالة ترفيهية، وكافيه، وشاشات عرض داخلية وخارجية، وإنترنت.. والهدف من الأكاديمية أن تكون متنقلة لسرعة وصولها إلى أي مدينة، وتغيير مكانها على حسب المكان المطلوب؛ خلاف المبنى الثابت المكلف الذي تكون الاستفادة منه في مكان واحد.

وحول مشروع روبوت ماسحة الأبراج وإخلاء الحريق؛ أوضح "الشمري"، أنه عبارة عن روبوت تنظيف للأبراج العالية من الخارج، ويعمل عن طريق التحكم عن بُعد بواسطة رافعة وكاميرا، وفي حالة وجود حريق؛ يمكن استخدامه للإخلاء عن طريق النوافذ؛ في الوقت الذي يقدم فيه الركن استشارات للأسرة في مجال الموهبة والابتكارات.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
05:01 PM

شاهد.. "روبوتات" مثيرة تُخلي أبراجاً وتطفئ حرائق بجناح "التقني" بالجنادرية

إحداها يتم التحكم فيها عن بُعد من قِبَل رجل "المدني" وأخرى تتصل برب المنزل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,320

استثارت مجموعة من الابتكارات الحديثة والمشاريع المميزة التي تم تصميمها عن طريق الروبوت، فضولَ زوار ركن الموهبة والابتكار بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ"الجنادرية 32".

وأوضح المشرف على الركن ماجد بن دغيم الشمري مشرف مركز الموهوبين بالكلية التقنية بالخرج والمشرف على ركن الموهبة والابتكار، أن الركن يحتوي أيضاً على روبوتات تعليمية للأطفال والكبار وألعاب الذكاء والتحدي، كما يُعرّف الزوار بالموهبة والابتكار وطريقة حماية الابتكار وتسجيله "براءة اختراع".

‏وأضاف: "أما جناح الموهبة والابتكار فيشتمل على اختراع روبوت الإطفاء ‏السريع"؛ مشيراً إلى أن الروبوت يُستخدم في طريقتين: الطريقة الأولى عن طريق التحكم عن بُعد من قِبَل رجل الدفاع المدني، وطريقة عمله هنا أنه يمكن أن يتحكم به رجل الدفاع المدني عن طريق جهاز تحكم عن بُعد وشاشة نقل الحريق من قُرب، ويعمل الروبوت على قذف كرة الإطفاء 3*3 تقريباً، وضخ بودرة أو رغوة إطفاء الحريق، ويمكن للروبوت أن يتجاوز الحواجز الصعبة مثل الدرج والعتب بحكم التصميم على شكل مجنزرة، ويمكنه دخول الأماكن الضيقة والمرتفعة عن طريق مروحية صغيرة".

وتابع "الشمري" قائلاً: "الطريقة الثانية أن يُستخدم في المنزل بشكل طفاية حريق ذكية؛ حيث يعمل بشكل تلقائي أثناء استشعار الحريق قبل وقوع الكارثة؛ بوجود نظام ذكي عن طريق حساسات الدخان وحساس الحرارة وحساس الأكسجين، وعند وجود إشارة من حساس الدخان بالغرفة المحترقة؛ يتوجه بشكل سريع إلى نقطة الحريق "الغرفة"، ويقذف كرة الإطفاء والبودرة، ويتصل على الأرقام المخزّنة فيه (الخاصة بصاحب المنزل أو الدفاع المدني أو أي رقم محفوظ)؛ حتى يتم إبلاغهم عن الحريق؛ كذلك يستشعر تسرب الغاز ويتم إبلاغ صاحب المنزل عن طريق الاتصال.

وأوضح أن مشروع الأكاديمية الذكية عبارة عن أكاديمية متنقلة على شكل شاحنة، وتعمل بتقنية حديثة؛ حيث تكبّر المساحة فترة الوقوف مع جوانب الشاحنة في المكان المستهدف، وتحتوي على قاعات تدريب، ومكتبة علمية إلكترونية، ومكاتب خدمة، وصالة ترفيهية، وكافيه، وشاشات عرض داخلية وخارجية، وإنترنت.. والهدف من الأكاديمية أن تكون متنقلة لسرعة وصولها إلى أي مدينة، وتغيير مكانها على حسب المكان المطلوب؛ خلاف المبنى الثابت المكلف الذي تكون الاستفادة منه في مكان واحد.

وحول مشروع روبوت ماسحة الأبراج وإخلاء الحريق؛ أوضح "الشمري"، أنه عبارة عن روبوت تنظيف للأبراج العالية من الخارج، ويعمل عن طريق التحكم عن بُعد بواسطة رافعة وكاميرا، وفي حالة وجود حريق؛ يمكن استخدامه للإخلاء عن طريق النوافذ؛ في الوقت الذي يقدم فيه الركن استشارات للأسرة في مجال الموهبة والابتكارات.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,220
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,362
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,956
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,436

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة