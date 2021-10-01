تحديث "فايرفوكس" لمستخدمي "أندرويد" يحافظ على كلمات مرورك

أطلق متصفح "موزيلا فايرفوكس" تحديثًا عبر إصداره لمستخدمي "أندرويد"، يمكن أن يحافظ على كل كلمات المرور الخاصة بالمستخدم.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "فايرفوكس" يقدم في تحديثه عددًا من الميزات الجديدة، التي تسهل بصورة كبيرة عمليات من تسجيل الدخول إلى التطبيقات، من دون التأثير على أمان المستخدم.

ويمكن أن يسجل "فايرفوكس"، وفقًا للتحديث الجديد، تسجيل كلمات المرور سواء كانت تقليدية أو بصمات وجه أو أصابع.

ووعدت فايرفوكس أن يحفظ هذا التحديث أمن المستخدمين السيبراني أيضًا.

ومن المتوقع وصول التحديث الجديد للمتصفح على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بدءًا من 5 أكتوبر الجاري.