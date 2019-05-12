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الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة

3 منها حالات هي لسائقي شاحنات و3 أخرى لطلاب عائدين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:57 PM

الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة

3 منها حالات هي لسائقي شاحنات و3 أخرى لطلاب عائدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

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